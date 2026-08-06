Canal Once alerta por el archivo de "Aquí nos tocó vivir" tras daños al acervo

Canal Once advierte posibles afectaciones al archivo de “Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco, entre los primeras investigaciones por los daños al acervo histórico.

Mediante un comunicado, Canal Once, junto a otros medios públicos, expresaron su preocupación por los daños que se han identificado en el acervo histórico, en específico en la Videoteca.

“Entre el patrimonio en riesgo se encuentra el archivo de “Aquí nos tocó vivir”, emblemático espacio conducido por Cristina Pacheco e inscrito en 2010 en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO". Canal Once

A su vez, reiteraron que dicha preocupación ya había sido expresada con anterioridad, debido a que no se podía acceder a las instalaciones de Canal Once para su mantenimiento y revisión.

Canal Once alerta posibles daños al archivo de “Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco

Tras las primeras evaluaciones técnicas a la Videoteca de Canal Once, se identificó que entre el material en riesgo están los archivos de “Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco.

Cristina Pacheco (Mario Jasso | Cuartoscuro )

Canal Once recuerda que el emblemático programa de Cristina Pacheco está inscrito como Registro Memoria del Mundo de México en la UNESCO desde 2010.

Lo que acredita el extraordinario valor documental de “Aquí nos tocó vivir”, por lo que su posible afectación representa una pérdida a la memoria colectiva de México.

Sin embargo, Canal Once señala que las pérdidas del material en su acervo histórico no es sólo contra archivos, sino contra el patrimonio documental y la cultura de todo el país.

Ya que Canal Once resguarda 67 años de memoria audiovisual, con registros que se perderían para siempre en todas las materias, como política, científica y educativa.

Canal Once pide investigaciones penales por daños al acervo histórico

Tanto Canal Once como los otros medios hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se desarrollen las investigaciones correspondientes en máximo rigor jurídico y técnico.

Esto para determinar el alcance de las afectaciones al acervo histórico que data de 67 años, por el cual también convocaron a organismos nacionales e internacionales.

Para que acompañen el proceso de investigación y se atienda con la seriedad necesaria la posible pérdida de un acervo histórico que es propiedad de todos los mexicanos.