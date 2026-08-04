Estudiantes en paro niegan haber dañado el acervo de Canal Once

A través de un comunicado, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que permanecen en paro negaron haber causado daños al acervo de Canal Once y aseguraron contar con evidencia fotográfica y videográfica para respaldar su versión.

Luego de que el pasado domingo 2 de agosto de 2026 personal de la televisora pública recuperó las instalaciones de Canal Once, los estudiantes afirmaron que el desalojo no se realizó de manera pacífica.

Asimismo, sostuvieron que cuentan con registros visuales del estado en que se encontraban las instalaciones y el acervo audiovisual, luego de que trabajadores de la televisora señalaran que éste presentaba afectaciones.

Estudiantes del IPN responsabilizan a Canal Once de cualquier daño al acervo tras el desalojo

En el comunicado, los estudiantes aseguraron que cuentan con evidencia fotográfica y videográfica recopilada de manera periódica durante los más de dos meses que permanecieron en las instalaciones.

De acuerdo con su versión, ese material documenta que las instalaciones, el equipo técnico y el acervo audiovisual de Canal Once fueron resguardados en condiciones de orden y buen estado.

También responsabilizaron de manera anticipada a las personas que actualmente tienen el control de las instalaciones —personal, así como autoridades administrativas y jurídicas de Canal Once— de cualquier daño, alteración, pérdida o afectación que pudiera documentarse en el inmueble, el equipo o el acervo a partir de la fecha del desalojo.

Los estudiantes señalaron que existe un registro previo que acredita las condiciones en las que se encontraban dichos bienes mientras permanecieron bajo su resguardo.

Además, exigieron que se realice con carácter urgente e imparcial un peritaje o inventario con cadena de custodia sobre el estado actual de las instalaciones.

Solicitaron que dicho procedimiento cuente con la participación de un representante estudiantil y de un notario o una autoridad independiente, con el objetivo de dejar constancia objetiva de cualquier daño o alteración que pueda detectarse a partir de este momento.

Estudiantes del IPN aseguran que el acervo de Canal Once permaneció sellado

En el mismo comunicado, los estudiantes, quienes ahora permanecen en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), afirmaron que desde mayo de 2026 únicamente ocuparon el pasillo principal, la entrada, el comedor y los servicios sanitarios de las instalaciones de Canal Once.

Por ello, aseguraron que el resto de las áreas, incluido el acervo audiovisual de Canal Once, permaneció sellado durante el tiempo que duró la toma.

Finalmente, informaron que este martes 4 de agosto sostendrán una reunión para definir las acciones que emprenderán de manera conjunta y presentar las denuncias correspondientes por los hechos que, aseguran, ocurrieron durante el desalojo.

Estudiantes en paro niegan haber dañado el acervo de Canal Once (Movimiento estudiantil del IPN)