¿Cuál es el sueldo de Andrés Manuel López Beltrán? El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se desempeña como el actual secretario de organización de Morena.

De acuerdo con algunos reportes, Andrés Manuel López Beltrán gana por desempeñar dicho cargo más que los diputados, los cuales para este 2025 cuentan con un sueldo base de 79 mil pesos.

Esta duda surge debido a que Andrés Manuel López Beltrán se encuentra en el ojo público debido a un reciente viaje a Japón junto a Daniel Asaf Manjarrez, y que aseguró cubrió con su propio dinero, sin utilizar recursos de Morena.

El sueldo de Andrés Manuel López Beltrán en Morena, gana más que diputados

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, estaría percibiendo un sueldo superior al de los diputados por su cargo en el partido guinda.

Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el cargo de secretario de organización de Morena percibe aproximadamente un sueldo bruto de 87 mil 914 pesos mensuales.

Si bien esta información no se encuentra actualizada, José Alejandro Peña Villa, quien anteriormente desempeñaba ese puesto, se encontraba registrado con dicho sueldo.

En este sentido, según información de Egresos de la Cámara de Diputados, los legisladores ganan en este 2025 un aproximado base de 79 mil pesos mensuales brutos, por lo que resulta inferior a la cifra percibida por Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización de Morena.

Es decir, después del pago correspondiente de impuestos, Andrés Manuel López Beltrán estaría ganando un sueldo mensual de 58 mil 985 pesos, aproximadamente.

Esta cantidad, multiplicada por 12 meses, nos dice que por un año de trabajo, el hijo del expresidente AMLO percibe un sueldo de 707 mil 829.69 pesos, lo que da casi un millón de pesos anuales.

Andrés Manuel López Beltrán no acude a Consejo Nacional de Morena y descartan que sea por salud de AMLO (Fotografía Cortesía)

Andrés Manuel López Beltrán aclaró viaje a Japón con una carta en redes sociales

En una carta publicada mediante su cuenta de Instagram, Andrés Manuel López Beltrán aclaró el viaje que realizó a Japón.

En la misiva, el secretario de organización de Morena aseguró que fue con sus propios recursos con los que financió su viaje a Japón, el cual dijo realizó con motivo de sus vacaciones tras “largas y extenuantes jornadas de trabajo”.

Por ello aseguró se trasladó a la ciudad de Seattle, Washington, en Estados Unidos, para realizar una escala y luego abordar un vuelo comercial para dirigirse a Tokio, Japón.

Con esto descartó que utilizara un avión del Ejército mexicano para viajar hasta Japón.

Andrés Manuel López Beltrán acusó a sus adversarios e “hipócritas conservadores”, de espiarlo durante sus vacaciones en Japón, pues defendió que solo buscan perjudicarlo.

Entre sus señalamientos, el secretario de organización de Morena se dijo víctima de la mafia del poder, quienes acusó de ser responsables de generar una persecución política en su contra.