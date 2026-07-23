El Gabinete de Seguridad, que encabeza Omar García Harfuch, aclaró que no existe petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para inmovilizar los recursos de Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, vinculado a proceso por huachicol fiscal.

“La Fiscalía General de la República (FGR) no ha solicitado la inmovilizado de recursos de Verónica Ruffo, ni existe alguna petición en ese sentido dentro de la investigación correspondiente” Gabinete de Seguridad

Así lo dijo luego de que varios medios publicaron que a Verónica Ruffo le fueron congeladas sus cuentas, además de las de su padre Ernesto Ruffo, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La versión ocurrió en el marco de la petición de protección por parte de Verónica Ruffo a la Embajada de Estados Unidos en CDMX debido a que denunció acoso por parte de las autoridades mexicanas por defender a su padre.

Harfuch aclara que petición de la FGR para congelar cuentas aplica a Ernesto Ruffo y no a su hija

El Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch dijo que la petición de la FGR a la UIF solo comprende a las personas físicas y morales señaladas en la investigación de huachicol fiscal como Ernesto Ruffo, entre las cuales dijo no se encuentra Verónica Ruffo.

Para ello, aseguró que cada petición a la UIF se sustentan en indicios suficientes de “riesgo fundado, actual y verificable” de que los recursos puedan ser parte de actividades ilícitas.

Insistió que las petición se solicita exclusivamente para las personas incluidas en una investigación.

Harfuch asegura que investigaciones de huachicol fiscal se hacen apegadas a derecho

Gabinete de Seguridad que encabeza Harfuch dijo que tiene el compromiso de actuar apegado estrictamente al Estado de Derecho.

También dijo que privilegia coordinación entre instituciones, con respeto al debido proceso y protección de los derechos de las personas.