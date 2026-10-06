La convocatoria para trabajar como médico o enfermero en los Consultorios SUS del Gobierno de México permanece abierta hasta el 14 de octubre.

Aquí te explicamos quiénes pueden participar, cuáles son los requisitos, qué documentos deben presentar y cuánto recibirán de apoyo económico.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, dio a conocer los detalles para que médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y personal técnico en enfermería puedan registrarse para trabajar en los Consultorios SUS.

“Queremos invitar a todos los que nos escuchan hoy o aquellos que tienen un conocido que sea un médico o médica, una enfermera o enfermero licenciado, un enfermero o enfermera técnica auxiliar a que formen parte de los equipos que estarán operando los consultorios de atención primaria de la salud” Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica

Durante la conferencia mañanera del pueblo del martes 6 de octubre, Eduardo Clark recordó que la convocatoria se abrió el pasado 14 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 14 de octubre.

Desde su apertura, más de 73 mil profesionales de la salud se han registrado para participar en el programa.

¿Quiénes pueden registrarse para trabajar en los Consultorios SUS?

De acuerdo con Eduardo Clark, la convocatoria está dirigida a distintos perfiles del sector salud, desde profesionales recién egresados hasta personas jubiladas que quieran continuar trabajando.

Entre los perfiles que pueden participar se encuentran:

Médicos y médicas con título y cédula profesional.

Médicos y médicas especialistas, siempre que su perfil sea compatible con la atención médica de primer nivel.

Licenciadas y licenciados en Enfermería con título y cédula profesional.

Enfermeras y enfermeros con especialidad en medicina familiar, salud familiar, salud comunitaria o áreas afines.

Técnicas y técnicos en Enfermería con título, diploma, certificado o cédula correspondiente.

También pueden participar médicos, médicas, enfermeros y enfermeras jubilados o pensionados, quienes, de acuerdo con lo explicado por el subsecretario, pueden incorporarse al programa sin perder el derecho a su pensión y recibir el apoyo económico correspondiente.

Convocatoria de Consultorios SUS (Especial)

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en los Consultorios SUS?

Las personas interesadas deberán presentar la documentación correspondiente de acuerdo con su perfil profesional.

Entre los documentos solicitados están:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente, como INE; en su defecto, pasaporte vigente, credencial INAPAM u otro documento oficial aceptado.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia.

Título y cédula profesional para los perfiles que legalmente los requieran.

Comprobante de consulta de la cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas.

Para el personal técnico en Enfermería, documento que acredite la formación correspondiente.

Para las personas jubiladas o pensionadas, documento que acredite dicha condición.

Además, las personas postulantes pueden elegir Consultorios SUS cercanos a su domicilio, así como seleccionar entre turnos matutinos, vespertinos y de fin de semana, de acuerdo con la disponibilidad del programa.

¿Qué harán los médicos y enfermeros de los Consultorios SUS?

Entre las principales actividades que realizarán los profesionales de la salud se encuentran:

Consultas y orientación: durante el horario asignado de ocho horas, atenderán a las personas de la comunidad y proporcionarán orientación sobre el cuidado de la salud.

Seguimiento de protocolos: realizarán sus actividades de acuerdo con los lineamientos clínicos establecidos por el programa.

Prevención y detección oportuna: llevarán a cabo revisiones para identificar factores de riesgo y detectar enfermedades de manera temprana.

Canalización a otros servicios: orientarán y referirán a los pacientes a otros servicios de salud cuando sea necesario.

Convocatoria de Consultorios SUS (Especial)

¿Cuánto pagan por trabajar en un Consultorio SUS?

De acuerdo con la convocatoria para el registro de los Consultorios SUS del Gobierno de México, los profesionales de la salud recibirán un apoyo económico de acuerdo con su perfil.

Los montos publicados son:

Médicas y médicos: $19,200 pesos.

Licenciadas y licenciados en Enfermería: $13,350 pesos.

Técnicas y técnicos en Enfermería: $11,000 pesos.

La convocatoria permanece abierta hasta el 14 de octubre, por lo que las personas interesadas todavía pueden realizar su registro a través del sitio oficial del programa.