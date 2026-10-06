¿Qué son y cómo funcionarán los Consultorios SUS? Alejandro Svarch lo explica

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch presentó el nuevo modelo de servicio médico, Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) con el que el Gobierno asegura “cero rechazos” en la atención a la salud.
“Es un punto de primer contacto que recibe a cualquier persona indistintamente de su condición laboral, la valora y da respuesta, por eso, la regla fundamental es cero rechazos, una ruta clara de atención y referencia, todas las personas serán recibidas de forma estandarizada, orientadas y atendidas de forma integral”.
Servicio universal de salud que tendrá 12 mil 750 consultorios para ampliar la atención primaria a partir de enero 2027 en 24 entidades del país.
¿Qué es el Consultorio SUS? Atención médica estandarizada de alta calidad: Alejandro Svarch
Ante la regla fundamental de cero rechazos, los Consultorio SUS tendrán un modelo de atención médica estandarizada de alta calidad, por ello el servicio médico brindará:
- Valoración del estado de salud y detecta riesgos y signos de alarma
- Diagnostica y trata condiciones agudas y crónicas de primer contacto
- Prescribe conforme a la evidencia y buenas prácticas
- Garantiza estudios diagnósticos
- Refiere cuando sea necesario
- Acciones integrales según el curso de vida
Mientras que la estandarización de alta calidad en los Consultorio SUS será conforme a:
- Estándares de experiencia del paciente y calidad de la atención
- Atención homologada basada en línea de cuidados
- Cartera homogénea de medicamentos efectivos
- Registro e intercambio de información con mismos sistemas
¿Cómo funcionarán los Consultorios SUS? Alejandro Svarch explica las líneas de cuidado
Según explicó Alejandro Svarch la función de los Consultorios SUS será bajo líneas de cuidado siguiendo una ruta clara para cada problema:
- Llegar al consultorio
- Detección y diagnóstico
- Estudios
- Tratamiento efectivo
- Referencia en caso necesario
- Acciones de cursos de vida
- Seguimiento
Mientras que la ruta del usuario a los Consultorios SUS será a través de tres canales de acceso:
- App SUS: agenda y confirma cita
- ChatBot: identifica síntomas y direcciona al consultorio más cercano
- Atención directa: solicitud en la unidad de salud