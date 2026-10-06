El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch presentó el nuevo modelo de servicio médico, Consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) con el que el Gobierno asegura “cero rechazos” en la atención a la salud.

“Es un punto de primer contacto que recibe a cualquier persona indistintamente de su condición laboral, la valora y da respuesta, por eso, la regla fundamental es cero rechazos, una ruta clara de atención y referencia, todas las personas serán recibidas de forma estandarizada, orientadas y atendidas de forma integral”.

Servicio universal de salud que tendrá 12 mil 750 consultorios para ampliar la atención primaria a partir de enero 2027 en 24 entidades del país.

¿Qué es el Consultorio SUS? Atención médica estandarizada de alta calidad: Alejandro Svarch

Ante la regla fundamental de cero rechazos, los Consultorio SUS tendrán un modelo de atención médica estandarizada de alta calidad, por ello el servicio médico brindará:

Valoración del estado de salud y detecta riesgos y signos de alarma

Diagnostica y trata condiciones agudas y crónicas de primer contacto

Prescribe conforme a la evidencia y buenas prácticas

Garantiza estudios diagnósticos

Refiere cuando sea necesario

Acciones integrales según el curso de vida

Mientras que la estandarización de alta calidad en los Consultorio SUS será conforme a:

Estándares de experiencia del paciente y calidad de la atención

Atención homologada basada en línea de cuidados

Cartera homogénea de medicamentos efectivos

Registro e intercambio de información con mismos sistemas

¿Qué son y cómo funcionarán los Consultorios SUS? Alejandro Svarch lo explica (especial)

¿Cómo funcionarán los Consultorios SUS? Alejandro Svarch explica las líneas de cuidado

Según explicó Alejandro Svarch la función de los Consultorios SUS será bajo líneas de cuidado siguiendo una ruta clara para cada problema:

Llegar al consultorio

Detección y diagnóstico

Estudios

Tratamiento efectivo

Referencia en caso necesario

Acciones de cursos de vida

Seguimiento

Mientras que la ruta del usuario a los Consultorios SUS será a través de tres canales de acceso:

App SUS: agenda y confirma cita

ChatBot: identifica síntomas y direcciona al consultorio más cercano

Atención directa: solicitud en la unidad de salud