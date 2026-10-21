Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aclaró que el caso de combustible asegurado en San José Iturbide, Guanajuato, no era huachicol y quedaron acreditados los permisos para almacenaje de gasolinas.

La presidenta dejó ver que las investigaciones han concluido y que sí se encontraron anomalías en cuanto a transporte pero estas fueron resueltas.

“No (fue huachicol). Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía… en realidad había algunos asuntos ilegales del transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos. Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Un operativo en septiembre de 2026 resultó en un gran anuncio del decomiso de supuesto huachicol, no obstante, se registraron irregularidades como haberlo anunciado dos semanas después y posteriormente los dueños de la empresa aseguraron tener todos los permisos en regla.

Sheinbaum: Gas Natural del Noroeste acreditó permisos para almacenaje de combustible

La empresa Gas Natural del Noroeste, de Grupo Simsa, inicialmente señalada de huachicol, logró demostrar que no había ilegalidad y que tenía todos los permisos para el almacenaje de hidrocarburos.

Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera de este 21 de octubre que en realidad había irregularidades en temas de transporte pero estas fueron solucionadas.

La presidenta señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar los detalles del caso, pero adelantó que no se trató de un caso de huachicol.

Aclaran caso de combustible asegurado en Guanajuato

El caso de combustible asegurado en Guanajuato ya estaría concluido, luego de que Juan Francisco Vera fue removido como delegado de la FGR en Guanajuato debido a que encabezó el operativo para asegurar 59 millones de litros de combustible.

Omar García Harfuch dijo a finales de septiembre que en el operativo no se verificó correctamente la información y que el anuncio del decomiso se dio dos semanas después de haber ocurrido.