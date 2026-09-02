Carolina Viggiano, senadora del PRI por el estado de Hidalgo, acusó que la salida de Enrique Inzunza de Morena es una “simulación absoluta”, pues seguirá apoyando los proyectos de la bancada.

En entrevista con López-Dóriga, Carolina Viggiano señaló que es incongruente que Inzunza se haya declarado como senador independiente, pero declare públicamente que seguirá votando igual que Morena.

Carolina Viggiano cuestiona salida de Inzunza de Morena y acusa que es una “simulación”

La priísta Carolina Viggiano puso en duda la veracidad de la salida de Enrique Inzunza de Morena, pues no ha demostrado una verdadera autonomía de criterio y va a votar en el Senado conforme le den instrucciones.

Enrique Inzunza deja bancada de Morena en el Senado; acusa embestida en su contra (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Asimismo, cuestionó que, si verdaderamente ya no forma parte del grupo parlamentario, por qué Morena le sigue facilitando sus espacios y tribunas para hacer sus posicionamientos.

Carolina Viggiano destacó la calurosa recepción de los senadores de Morena, quienes lo recibieron con abrazos y aplausos de pie al reincorporarse, demostrando que sigue cobijado por ellos.

Viggiano explicó que, legalmente, no existe la figura de “senador independiente” en el Congreso de la Unión a menos que se haya competido en las elecciones como candidato independiente.

Por lo anterior, Carolina Viggiano calificó que, más que un “senador sin partido”, es un “senador sinvergüenza”, pues no ha enfrentado la justicia por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.