El expresidente Enrique Peña Nieto habría sido visto en México por lo que se señala un posible regreso, te contamos lo que se sabe.

Después de siete años de estar en el exilio, Enrique Peña Nieto habría regresado a nuestro país por una poderosa razón.

Revelan que Enrique Peña Nieto habría sido visto en México

En redes sociales, el periodista Mario Maldonado dio a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba de vuelta en México.

El motivo tras el regreso de Enrique Peña Nieto es que realizó una visita a su madre, ya que ella “no puede viajar con facilidad”.

El expresidente habría sido visto durante estos días en Ixtapan de la Sal, de acuerdo con las fuentes de Mario Maldonado.

Desde hace siete años, Enrique Peña Nieto ha vivido en el exilio en Punta Cana, República Dominicana, y en Madrid, España.

Peña Nieto, ex presidente de México (Cuartoscuro)

Enrique Peña Nieto dio pistas de su posible regreso a México

Mario Maldonado compartió algunas pistas que le dio Enrique Peña Nieto sobre su posible regreso a México en la entrevista que hizo al expresidente.

En su libro “Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto”, el periodista señala que el expresidente confesó que pensaba radicar en México tras terminar su mandato.

Dicho plan era del conocimiento de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien no se opuso.

No obstante, Enrique Peña Nieto decidió mantener “sana distancia” e irse de México tras el escenario político que se vivía.

Recordemos que el 9 de julio de 2019, se dio la detención del abogado y amigo de Enrique Peña Nieto, Juan Collado, lo que habría forzado su salida del país.

De igual manera, la FGR tiene una investigación en contra de Peña Nieto por presunto soborno de 25 mdd en el caso Pegasus.

El regreso de Enrique Peña Nieto a nuestro país todavía se mantiene en la incógnita, ya que el expresidente se mantendrá a distancia y verá qué pasa en el “futuro”.

Sin embargo, Enrique Peña Nieto aseguró a Mario Maldonado que si tenía interés de volver, pero todavía no sabía si lo haría de forma permanente.