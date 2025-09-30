Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz culpa a Enrique Peña Nieto del huachicol fiscal.

En conferencia de prensa la gobernadora de Veracruz habló del tema del huachichol fiscal, del que también ha sido señalada.

En días pasados el general en retiro Eduardo León Trauwitz, acusó a Rocío Nahle de haber ignorado pruebas de huachicol fiscal en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando ella fue secretaria de Energía de esa administración.

Rocío Nahle culpa a Enrique Peña Nieto del huachicol fiscal; recuerda reforma energética

En conferencia de prensa, Rocío Nahle culpó al ex presidente de México Enrique Peña Nieto por huachicol fiscal.

En declaraciones de la gobernadora de Veracruz, remarcó que con el tema del huachicol el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) fueron los que aprobaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Según Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz en este periodo de la historia de México fue cuando se aprobó la práctica del llamado huachicol fiscal.

Resaltó que fue del año 2014 hasta el 2018 cuando se dio el huachicol fiscal, incluso señaló al que se dio en las tuberías en referencia a la “ordeña” de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Tiene toda la semana, inventando diciendo y ahora con el huachicol. El PRI y el PAN aprueban la reforma energética de Peña Nieto, ahí fue el huachicol fiscal, fue ahí. Del 2014 al 2018 fue el huachicol fiscal y el huachicol de las tuberías" Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Dice Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, que el huachicol fiscal, ese que se dio en el gobierno de AMLO y que la red de corrupción la encabezaban 2 sobrinos de su exsecretario de Marina, es culpa de Peña Nieto. No tiene vergüenza. Cree que así tapa el cochinero que dejó AMLO. pic.twitter.com/bCXj0OyWuH — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) September 30, 2025

Las declaraciones de Rocío Nahle se dan bajo un contexto en el que el actual Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, está combatiendo este delito.

Cabe recordar que a diferencia del huachicol, el nombrado huachicol fiscal es un esquema donde se busca evadir el pago de impuestos.

Principalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, y el IVA en la importación y venta de hidrocarburos.

Incluso han detectado casos de huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina, donde ya se presentaron las denuncias correspondientes como es el caso de los hermanos Farías Laguna, que son sobrinos del ex almirante Rafael Ojeda, quién los denunció.