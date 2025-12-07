Tras ser visto en México, el expresidente Enrique Peña Nieto -de 59 años de edad- aclaró si es que su regreso al país será permanente.

Las declaraciones de Enrique Peña Nieto fueron publicadas por Mario Maldonado, periodista y autor del libro ‘Confesiones desde el exilio: EPN’.

¿Qué dijo Enrique Peña Nieto sobre su regreso a México?

De acuerdo con el periodista Mario Maldonado de El Universal, Enrique Peña Nieto dio a conocer los motivos de su regreso a México tras 7 años de autoexilio.

Así como sus intenciones de volver a México de manera permanente en algún momento.

Página 203



EL EXILIO Y… ¿EL REGRESO A MÉXICO?



Enrique Peña Nieto me confesó que, genuinamente, pensaba radicar en México.



Todo indica que el expresidente vino a visitar a su familia, especialmente a su mamá, quien ya no puede viajar con tanta facilidad.

A Enrique Peña Nieto se le ha avistado en Ixtapan de la Sal y de acuerdo con el libro ‘Confesiones desde el exilio: EPN’, el expresidente aseguró que planeaba radicar en México cuando acabó su sexenio.

“Mi plan era estar ahí, pero solamente quienes hemos estado en esta tarea y en esta responsabilidad, y quienes estuvieron previo a un servidor, se dieron cuenta que tienes que dar espacio de respeto a quien está en la titularidad del Ejecutivo; una manera de hacerlo es sustrayéndote.” Enrique Peña Nieto

De acuerdo con las declaraciones de Enrique Peña Nieto en dicho libro de Maldonado, Andrés Manuel López Obrador conocía sus deseos desde entonces.

“Se lo compartí entonces al presidente electo, que ese era mi deseo, y él obviamente no tuvo ninguna oposición al tema” Enrique Peña Nieto

Pero, una serie de factores hicieron ver a Enrique Peña Nieto que lo mejor para él en ese momento era alejarse del país y mantener la distancia; además de darle espacio y respeto al presidente en turno.

Enrique Peña Nieto (Cuartoscuro )

En dicho libro, Maldonado aseguró que Enrique Peña Nieto mantuvo su convicción de haber hecho el mayor esfuerzo para el desarrollo de México y, aunque su regreso se mantiene como una interrogante, sus intenciones son regresar al país.