Enrique Inzunza descartó unirse al Partido del Trabajo (PT) o al Partido Verde (PVEM), tras anunciar su salida de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado.
“No estoy buscando sino cumplir con mi responsabilidad. No estoy buscando incorporándome a ningún lado, mi compromiso es con el pueblo de Sinaloa”.Enrique Inzunza, senador independiente
Pese a su salida, el senador afirmó que no renunciará a sus principios políticos y que seguirá respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación, votando a favor de las reformas de Morena.
En relación con las acusaciones en su contra, Enrique Inzunza las describió como un mecanismo de guerra judicial y negó sentir miedo o temer por su seguridad.
Enrique Inzunza seguirá votando por iniciativas de Morena
Cuestionado por su postura tras su salida de Morena, el senador Enrique Inzunza adelantó que su postura política sigue intacta y que votará las reformas de Morena que sean acordes al bienestar del país.
“El que no esté en la bancada de Morena no indica que yo abdique de los principios de los que creo. Siempre que haya una iniciativa que tenga como propósito reforzar la garantía y soberanía nacional, afianzar derechos de los mexicanos, de generar justicia y bienestar en a México, contará con mi apoyo”.Enrique Inzunza, senador independiente
Además, sostuvo que, sin importar dónde se siente, votará a favor de prohibir que los candidatos a la Presidencia de la República y a las gubernaturas tengan doble nacionalidad.
Enrique Inzunza dejó claro que no existe ningún acuerdo con Morena para permanecer fuera de la bancada y reafirmó que no fue una estrategia para mantener la mayoría calificada.
“No hubo ningún acuerdo. Lo dije en mi carta, nadie me lo pidió, fue una decisión que yo tomé”.Enrique Inzunza, senador independiente
Enrique Inzunza niega tener miedo sobre investigación tras acusación de Estados Unidos
En relación con las acusaciones en su contra, Enrique Inzunza las describió como un mecanismo de guerra judicial, asegurando que serán aclaradas en un futuro cercano.
Dijo que no le preocupa una posible investigación en su contra por supuestos vínculos con el crimen organizado, luego de las acusaciones hechas desde Estados Unidos.
No tengo miedo, no tengo miedo. Actúo con seriedad y rectitud.Enrique Inzunza, senador independiente
Respecto a su cargo como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, mencionó que no ha recibido notificación de ningún cambio y que esperará a lo que la Mesa Directiva, encabezada por Higinio Martínez, los determine.