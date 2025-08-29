La presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, hizo una petición ante la iniciativa de reforma electoral, que presentará próximamente la comisión presidencial.

Guadalupe Taddei pide que no se toque autonomía del INE en la reforma electoral

La consejera Guadalupe Taddei comentó durante una conferencia de prensa que la autonomía del INE debe mantenerse en la propuesta de la reforma electoral, por lo que pidió que no se toque su independencia.

“Si se toca el tema de la independencia, se toca el tema de la autonomía, son valores que deben de quedar dentro de la Institución”. Guadalupe Taddei

Guadalupe Taddei resaltó que el INE ha expuesto puntos importantes ante la comisión permanente para la reforma electoral ya que los miembros aportan conocimientos técnicos para la propuesta.

Guadalupe Taddei, destaca participación del INE en propuesta de la reforma electoral

En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei destacó la gran participación de los consejeros del INE en el diálogo con la comisión permanente para la reforma electoral, que se realizó hace unos días.

Guadalupe Taddei adelantó que el INE presentará los puntos más importantes a considerar por la comisión la segunda semana de septiembre y entre ellos se encuentra una petición de mantener la autonomía del órgano.

La consejera Guadalupe Taddei dijo que no solo se deben revisar la propuesta para la reforma electoral, sino también las leyes secundarias que impactan el procesos y el órgano electoral en México.

Asimismo, Guadalupe Taddei señaló la necesidad de una reforma tras 11 años de estar trabajando bajo un mismo modelo electoral, por lo que es “normal que se someta a revisión y consideración”