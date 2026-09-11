La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro eléctrico a pozos agrícolas de cinco comunidades del municipio de Galeana, Chihuahua, incluida la colonia LeBarón, debido a adeudos millonarios acumulados durante más de una década y a presuntas conexiones irregulares o sin contrato formal.

La medida afecta el suministro de energía utilizado para el bombeo de agua y el riego de cultivos.

Integrantes de la comunidad LeBarón y productores agrícolas de la región señalaron que los cortes ponen en riesgo sus actividades, mientras que cuestionaron los montos y ajustes exigidos por la CFE.

¿Cuánto deben los LeBarón a la CFE?

De acuerdo con información publicada por La Jornada, los adeudos de algunos pozos agrícolas de la zona ascienden hasta 2 millones de pesos, mientras que otros productores enfrentan ajustes mensuales de hasta 400 mil pesos.

En la colonia LeBarón y otras localidades de Galeana, los adeudos se habrían acumulado durante más de 10 años.

Ante esta situación, la CFE emplazó a los agricultores a presentar información sobre cada uno de los pozos y revisar de manera individual la situación de sus contratos y consumos.

Como parte de las acciones para desconectar los pozos, trabajadores de la CFE comenzaron a retirar cableado y postes de la red eléctrica.

En respuesta, integrantes de la comunidad LeBarón retuvieron durante 24 horas dos camionetas y cuatro grúas pertenecientes a la paraestatal.

¿Por qué la CFE cortó la luz a los pozos agrícolas?

Además de los adeudos, la CFE señaló irregularidades relacionadas con algunas conexiones eléctricas. Los pozos desconectados también dejaron de estar inscritos en el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) desde mayo pasado, debido a que no cuentan con títulos de concesión.

El PEUA contempla subsidios de hasta 95 por ciento para productores que cumplen con los requisitos establecidos, cuentan con registro ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua destinado al riego agrícola.

La pérdida de este beneficio representa un problema adicional para los productores, debido al impacto que tienen las tarifas eléctricas en los costos de operación de los pozos.

LeBarón bloquea carretera por cortes de luz de la CFE

Ante los cortes de energía eléctrica, integrantes de la comunidad LeBarón bloquearon la carretera Sueco-Janos durante el martes y miércoles de esta semana para exigir una solución al conflicto con la CFE.

A raíz de las protestas se acordó instalar mesas de diálogo con la paraestatal.

El objetivo es revisar y actualizar los contratos, establecer convenios de pago para regularizar las conexiones eléctricas y obtener mayor información sobre la situación particular de cada pozo.

También se prevé ampliar posteriormente las reuniones con otras autoridades federales, entre ellas representantes de la Conagua y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Respecto a los adeudos que los campesinos mantienen con la CFE desde hace más de una década, uno de los manifestantes de la colonia LeBarón cuestionó las condiciones planteadas para regularizar los pagos.

LeBarón acusa que el conflicto con CFE se está politizando

Adrián LeBarón, representante de la comunidad LeBarón, reconoció que existen adeudos, pero criticó la forma en que la CFE está realizando los cortes y rechazó que los integrantes de la comunidad sean señalados por presuntamente robar electricidad.

“La situación es que no estamos negando que haya adeudos, pero (por) la forma como lo están haciendo esta cosa se puede calentar; van a decir que somos ladrones de la electricidad y eso es una gran mentira” Adrián LeBarón, representante de la comunidad LeBarón

El representante de la comunidad también sostuvo que el suministro eléctrico es indispensable para mantener la actividad agrícola de la región.