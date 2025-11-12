Adán Augusto López Hernández, coordinador de senadores de Morena, acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego y a la ultraderecha de estar detrás de ataques en su contra mediante contenido anunciado en ADN40, pero el empresario no se quedó callado y ya hay respuesta al respecto.

Adán Augusto López Hernández recordó que ADN40 es unos de los “atracos” de Ricardo Salinas Pliego, por lo que el intercambio entre ambos ha derivado en cuestionamientos mutuos sobre el origen de sus millonarias fortunas.

El morenista también señaló que el empresario compró TV Azteca con dinero de la partida secreta y que “ya ni se acuerda de Raúl Salinas”.

“El caso de ADN40, pues los mexicanos deben saber a partir de ahora que ADN fue uno más de los atracos del señor Ricardo Salinas… pregúntenle a Denisse y a Ciro cómo fue la toma ahí de las instalaciones en el Chiquihuite… hay una embestida de la ultraderecha… piensan que el pueblo se va a comprar la farsa que está montando el excéntrico millonario… tenemos que dar a conocer cuál es el origen de la fortuna, de qué tamaño son los contratos, ahora nadie se acuerda como cómo compró el canal de televisión con fondos de la partida secreta, ya ni se acuerda de Raul Salinas” Adán Augusto López Hernández. Senador Morena

Salinas Pliego vs Adán Augusto se cuestionan el origen de sus empresas y fortunas millonarias

Luego de que Adán Augusto López cuestionó los negocios de Ricardo Salinas Pliego y lo calificó de “excéntrico millonario”, el empresario se la devolvió y exigió que explique los millones que ha ganado siendo funcionario público.

También pidió que explique su faceta de ganadero y de quiénes se rodea ante videos de presuntos prestanombres como Carlo Padilla, empresas factureras y hasta sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ricardo Salinas Pliego dijo que aunque sus negocios son privados hay información pública respecto a ellos y se sabe quienes son sus socios, las demandas que tiene, las ganancias y pérdidas.

ADN40 de Salinas Pliego, le pone fecha al programa especial sobre Adán Augusto López

Ricardo Salinas Pliego echó en cara que no quieren hablarle al pueblo de sus negocios y de lo que ha hecho con su notaría en beneficio del “Cártel de Macuspana”.

El empresario dueño de Grupo Salinas dijo a Adán Augusto López que no es su culpa que esté enojado porque lo traicionaron y sacrificaron desde su partido para rescatar “a los hijos de ya sabes quien”.

Ricardo Salinas Pliego acompañó sus declaraciones con un video transmitido en ADN40 titulado Los Archivos Ocultos de ADN40, anunciado para el domingo 16 de noviembre a las 9:00 de la noche que se centrará en Adán Augusto López Hernández y en el que hablarán del huachicol fiscal, factureras, prestanombres y más.