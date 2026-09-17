Elda Aurora Viñas, excontralora de Francisco García Cabeza de Vaca, es declarada culpable por el uso ilícito de atribuciones y desempeño de funciones judiciales o administrativas.

El juicio oral de la excontralora de Tamaulipas tuvo lugar el martes 15 de septiembre, como parte de la Carpeta Procesal CP/14/2025 todavía con sentencia pendiente.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Elda Aurora Viñas autorizó varios pagos por la prestación de servicios mientras dirigía la Contraloría Gubernamental.

Elda Aurora Viñas, excontralora de García Cabeza de Vaca es declarada culpable

Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora Viñas en su juicio oral el 15 de septiembre, por los delitos:

Uso ilícito de atribuciones y facultades

Desempeño de funciones judiciales o administrativas

Comunicado del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Lic. Andrés Norberto García Repper Favila. pic.twitter.com/lGB9qkg7vQ — Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. (@FECC_Tam) September 17, 2026

Fue el fiscal Especializado de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, quien dio a conocer el fallo contra Elda Aurora Viñas, la tarde de este jueves 17 de septiembre.

Y añadió que la fiscalía presentó las pruebas sobre las decisiones de la excontralora durante la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca en usurpación de sus funciones.

El fiscal señaló que la excontralora no sólo habría incumplido su vigilancia a los recursos públicos de Tamaulipas, también hizo pagos a la directora Administrativa de la Contraloría.

La exdirectora administrativa señalada es Alejandra Reyes Castillo, quien también está en proceso por ejercicio abusivo de funciones, por lo que se encuentra en prisión preventiva.

Fiscal de Tamaulipas da a conocer la fecha en la que Elda Aurora Viñas recibirá sentencia

Será el 22 de septiembre que el mismo Tribunal de Enjuiciamiento dicte sentencia a Elda Aurora Viñas por ambos delitos, como adelantó el fiscal especializado en materia de Corrupción.

Francisco García Cabeza de Vaca (Redes sociales)

Hasta el momento, Elda Aurora Viñas es la segunda funcionaria que ha sido declarada culpable del gobierno De Francisco García Cabeza de Vaca; el primero fue Mario Gómez Monroy.

El exsecretario de Educación de Tamaulipas fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos por más de 8.2 millones de pesos.