El nombre de Juan Miguel Bueno Ross se ha hecho sumamente viral en las últimas horas, debido a una serie de declaraciones por parte de sus trabajadores, pues ha sido señalado de tener prácticas abusivas. Aquí te contamos todo sobre quién es el director general de 3M.

¿Quién es Juan Miguel Bueno Ross?

Juan Miguel Bueno Ross es un empresario mexicano originario de Córdoba, Veracruz. Actualmente, es el director general de la manufacturera 3M, la cual se dedica a producir productos innovadores en sectores de salud, seguridad vial, oficina, productos abrasivos y adhesivos.

¿Qué edad tiene Juan Miguel Bueno Ross?

Juan Miguel Bueno Ross nació el 18 de mayo de 1980, por lo que actualmente tiene 45 años.

¿Juan Miguel Bueno Ross tiene esposa?

No hay información sobre la vida privada de Juan Miguel Bueno Ross, por lo que no se sabe si tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Juan Miguel Bueno Ross?

El director general de 3M es Tauro, un signo caracterizado por su firmeza y la estabilidad.

¿Juan Miguel Bueno Ross tiene hijos?

De acuerdo con la información que hay en internet, no se sabe si Juan Miguel Bueno tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Miguel Bueno Ross?

De acuerdo con su CV, Juan Manuel estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el ITESM Campus Monterrey, con especialidad en Agronegocios.

Además, cuenta con diplomados en Mercado de Valores y Commodities de Granos por parte de la Chicago Mercantile Exchange, y otro en Agricultura Tropical.

Asimismo, cuenta con un seminario en Mercados de Valores y Futuros.

¿En qué ha trabajado Juan Miguel Bueno Ross?

No hay información completa sobre su trayectoria profesional; sin embargo, los pocos detalles que se conocen son que fue: