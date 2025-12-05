El el presidente de la Jucopo en el Senado, Adán Augusto López, desmintió las acusaciones de Lilly Téllez, luego de que la panista afirmó que fue amenazada durante la elección de la FGR.

“Yo no le he mandado ningún mensaje a la senadora, ni le mandaría nunca" Adán Augusto López

Adán Augusto López niega haber lanzado amenazas hacia Lilly Téllez

En medio del proceso legislativo que terminó con la elección de Ernestina Godoy como titular de la FGR, la senadora Lilly Téllez acusó que Adán Augusto López le mandó mensajes intimidatorios.

De acuerdo con lo señalado por la legisladora integrante de la bancada del PAN, el coordinador de Morena le exigió que se portara de forma “dócil” con Ernestina Godoy o enfrentaría represalias.

Ante ello, el senador de Morena rechazó de forma contundente haber mandado ningún tipo de comunicación directa a o indirecta a Lilly Téllez, pues incluso dijo que nunca ha incurrido en ello.

“La verdad es que no acostumbro mandar mensajes, cuando tengo algo que decir, lo digo abiertamente y hablo con quien tenga que platicar. Pero yo no le he mandado ningún mensaje a la senadora, ni le mandaría nunca, no tengo mayor comunicación ni directa, ni indirecta con ella" Adán Augusto López

Al negar los señalamientos, Adán Augusto López refirió que no es su estilo el mandar mensajes de esa manera, pues cuando debe decir algo, lo hace de manera abierta y confronta a quien deba.

En consecuencia, negó que haya sido responsable de mandar mensajes a la sonorense, pues insistió en que no existe ningún tipo de comunicación entre ellos y menos para lanzar amenazas o advertencias.

🔴 Adán Augusto López respondió con firmeza a las acusaciones de Lilly Téllez, negando categóricamente haber amenazado a senadores para votar a favor de Ernestina Godoy en la FGR.pic.twitter.com/BYsdR7mfdP — Punto 4T (@Punto4T) December 4, 2025

Lilly Téllez acusó ante Ernestina Godoy las supuestas amenazas de Adán Augusto López

Las declaraciones de Adán Augusto López con las que rechazó los señalamientos de Lilly Téllez, se dieron luego de que la senadora del PAN acusó durante la elección en la FGR, que fue amenazada.

Al tomar la palabra en la sesión del miércoles 3 de diciembre, Lilly Téllez señaló ante la propia Ernestina Godoy Ramos que Adán Augusto López había enviado mensajes para que fueran “dóciles”.

Incluso, sostuvo que en la supuesta advertencia, el senador de Morena les señaló que al asumir la titularidad de la FGR, Ernestina Godoy actuaría en venganza de quien la cuestione de manera firme.

“El narcosenador Adán Augusto López envió mensajes a senadores para que hoy seamos dóciles ante usted, bajo amenaza de que usted será enemiga personal a quien la cuestione con dureza” Ernestina Godoy

Fue ante esas acusaciones que el político tabasqueño fue cuestionado y rechazó con contundencia haber sido el responsable de lanzar advertencias por el comportamiento en la sesión del Senado.