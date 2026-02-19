México se consolidó como el principal exportador a Estados Unidos, presumió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en un mensaje de redes sociales.

“México se consolida como principal exportador a los Estados Unidos de acuerdo a las cifras oficiales publicadas por ese país” Marcelo Ebrard. SE

Marcelo Ebrard compartió datos del gobierno de Estados Unidos que ponen en el Top 3 a:

México Canadá China

México y Canadá superan a China como los principales socios comerciales de Estados Unidos

Las lista de 15 países mostrados conforman el 74 por ciento del comercio estadounidense.

Solo México y Canadá tienen doble dígito con 15.6 por ciento y 12.8 por ciento, respectivamente.

China queda en un tercer lugar con 7.4 por ciento y los siguientes países están por debajo de 4.6 por ciento.

México y Canadá coinciden en ir por acuerdo trilateral con Estados Unidos

El 17 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios y funcionarios de Canadá en Palacio Nacional.

En dicho encuentro ambas partes acordaron incrementar las inversiones además de fortalecer el comercio pues señalaron que no habrá Plan B para el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Claudia Sheinbaum resaltó el beneficio del T-MEC para los países, con lo que coincidió Marcelo Ebrard.

Canadá se dice tranquilo con colaboración de México frente al T-MEC

Dominic LeBlanc, ministro responsable de Comercio Canadá-Estados Unidos, se dijo tranquilo con la colaboración que hay con México y el objetivo compungidlas de mantener el acuerdo trilateral.

Las dos partes coinciden en un objetivo común luego de que el presidente Donald Trump ha expresado la posibilidad de renegociar dos acuerdos bilaterales y no uno trilateral.

Tanto Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como el primer ministro de Canadá expresaron desde septiembre pasado que ambos están luchas antes una serie de aranceles impuestos por Donald Trump, por lo que es necesario profundizar los lazos entre los dos países.