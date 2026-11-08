Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) respondió cuestionando dónde están las pruebas, ante los señalamientos de haber operado un fraude electoral en las elecciones de 2006.

“Atribuirme personalmente la ejecución de un fraude exige pruebas. El IFE era un órgano colegiado y los votos fueron contados por cientos de miles de ciudadanos ¿dónde están las pruebas de mi supuesta participación?” Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE

En un mensaje en X, Luis Carlos Ugalde respondió a la polémica que se generó a raíz de un comentario de Vicente Fox quien dijo que él habría operado para que Felipe Calderón ganara las elecciones 2006.

Las declaraciones de Vicente Fox han sido aprovechadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, quienes han reafirmado la idea de fraude electoral.

Luis Carlos Ugalde insiste en que no hay pruebas de fraude electoral tras 20 años de las elecciones 2006

Luis Carlos Ugalde insistió que no hay pruebas de fraude electoral a 20 años de las elecciones 2006 en las que ganó Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordó que las impugnaciones de los partidos fueron revisadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien fue la autoridad que declaró válida la elección 2006.

El expresidente del IFE dijo que si se le atribuye una ejecución personal de un fraude se debe demostrar cómo supuestamente ocurrió y con pruebas.

Luis Carlos Ugalde dijo que esas pruebas pueden ser grabaciones, correos electrónicos, testimonios que demuestran su participación e incluso instrucciones que haya podido dar.

A diferencia de la reciente situación del INE con Guadalupe Taddei, dijo que el IFE no era una institución controlada por su presidente sino un organismo colegiado por integrado por nueve consejeros con representación y vigilancia de los partidos políticos y la estructura del servicio profesional electoral distribuida en todo el país.

Luis Carlos Ugalde rechaza que Fox tuviera control del INE y las elecciones 2006

Luis Carlos Ugalde rechazó que el entonces presidente de México Vicente Fox tuviera control del IFE y de las elecciones 2006.