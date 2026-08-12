Artículo 19 condenó la agresión hacia la periodista de Radio Zapote, Estefanía Galicia. Dispararon contra su domicilio en Xochimilco, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con lo dado a conocer por Artículo 19, la también defensora de derechos humanos sufrió el ataque el domingo 2 de agosto, por lo que hace un llamado a las autoridades.

Asimismo, recordó que Estefanía Galicia ha sido víctima también de secuestro en 2024 por su defensa del medio ambiente, ya que protestaba en defensa de la tierra en Xochimilco.

Periodista Estefanía Galicia de Radio Zapote es víctima de agresión armada

Artículo 19 denunció la agresión contra la periodista Estefanía Galicia el pasado domingo 2 de agosto, en su domicilio en Xochimilco, ya que habrían disparado contra una recámara.

Estefanía Galicia narró que cuando llegó durante la noche de dicho día, encontró una ventana rota por una bala cuyo casquillo se encontraba afuera de su domicilio.

Disparan contra el domicilio de la periodista Estefanía Galicia, de Radio Zapote (Captura de pantalla)

Se ha señalado que Estefanía Galicia y sus familiares están bien; sin embargo, Artículo 19 llama a que se realice una investigación con enfoque de género y por su ejercicio periodístico.

Señala a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión los principios de prevenir cualquier forma de violencia contra los periodistas.

Asimismo, pide al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que protejan a Estefanía Galicia y a su familia.

Estefanía Galicia ya había sido víctima de agresiones por su trabajo en Xochimilco

Artículo 19 también recalcó que el ataque armado contra el domicilio de Estefanía Galicia no ha sido la primera agresión que sufre por su defensa la tierra en Xochimilco.

De acuerdo con lo mencionado, Estefanía Galicia fue privada de su libertad el 5 de septiembre de 2024, durante una protesta en defensa de Hortensia Telésforo.

Estefanía Galicia había sido una de las detenidas en la explanada de la alcaldía, tras ser agredidos por un grupo de choque que portaba armas blancas, ambas acciones sin motivos claros.