Estefanía Galicia es una periodista independiente de Radio Zapote, activista de derechos humanos, medio ambiente y de los pueblos originarios de Xochimilco, Ciudad de México (CDMX).

Actualmente, Artículo 19 pide la protección de Estefanía Galicia debido a un ataque armado perpetrado contra su domicilio, así como una investigación con líneas de su labor.

¿Quién es Estefanía Galicia? Periodista de Radio Zapote

Penélope Estefanía Galicia Argumedo es una periodista e integrante de Radio Zapote, medio independiente, así como defensora de los derechos humanos.

Tal como describe la comisión de Derechos Humanos de la ONU, Estefanía Galicia se enfoca en visibilizar las acciones de las comunidades originarias de Xochimilco.

¿Quién es Estefanía Galicia? Periodista de Radio Zapote (Artículo 19)

Derivado de su defensa y activismo, ha sido víctima de agresiones, la más reciente el domingo 2 de agosto, antes de eso, fue privada de su libertad en septiembre 2024.

¿Qué edad tiene Estefanía Galicia?

No se tiene información sobre la vida privada de Estefanía Galicia, como su fecha de nacimiento o su edad.

¿Qué signo zodiacal es Estefanía Galicia?

En este tenor, tampoco se sabe el signo zodiacal de Estefanía Galicia.

¿Quién es el esposo de Estefanía Galicia?

Se desconoce el estado civil de Estefanía Galicia o quién sería su esposo.

¿Quién es Estefanía Galicia? Periodista de Radio Zapote (Colectivo Cihuacóatl)

¿Estefanía Galicia tiene hijos?

Se presume que Estefanía Galicia tendría hijos, pero no hay confirmación de su parte.

¿Qué estudió Estefanía Galicia?

No se sabe la institución en la que Estefanía Galicia estudió Periodismo.

¿En qué ha trabajado Estefanía Galicia?

Además de ser integrante de Radio Zapote, Estefanía Galicia forma parte del Colectivo Cihuacóatl y de la organización Sueña Dignidad, ambas dedicadas a la defensa de los derechos.

Estefanía Galicia ha dedicado gran parte de su labor a defender el despojo de tierras en Xochimilco de los pueblos originarios así como las redes de extorsión en la demarcación.

Referente a Radio Zapote, el medio data de 25 años, fundado de manera independiente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2021.

Y al igual que Artículo 19, la Colectiva Cihuacóatl y la Red Defensoras México, condenó la agresión contra Estefanía Galicia y exigen su protección y la de su familia.