Diputados del Partido Verde Ecologista impulsan un protocolo en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para proteger animales de compañía ante emergencias y accidentes.

La propuesta surge después de lo ocurrido en el puente de La Concordia, cuando una pipa de gas explotó y no solo lesionó a personas, sino también a animales de compañía.

Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa. (Cuartoscuro )

Partido Verde lanza iniciativa en CDMX para proteger animales de compañía ante emergencias

La bancada del Partido Verde en el Congreso de CDMX propuso modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para implementar un protocolo que proteja animales de compañía en:

Emergencias y accidentes

Desastres naturales

Contingencias ambientales

La modificación también aplicaría a la Ley de Protección Civil para que el protocolo sea promovido y difundido entre las autoridades competentes y aplicado por toda la población en general.

De acuerdo con la información, la iniciativa surge a raíz de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, en la animales presentaron quemaduras, lesiones y síntomas de intoxicación.

Esta propuesta del Partido Verde fue turnada a las comisiones unidas del Bienestar Animal y de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local para su análisis.