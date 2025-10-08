Diputados del Partido Verde Ecologista impulsan un protocolo en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para proteger animales de compañía ante emergencias y accidentes.
La propuesta surge después de lo ocurrido en el puente de La Concordia, cuando una pipa de gas explotó y no solo lesionó a personas, sino también a animales de compañía.
Partido Verde lanza iniciativa en CDMX para proteger animales de compañía ante emergencias
La bancada del Partido Verde en el Congreso de CDMX propuso modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales para implementar un protocolo que proteja animales de compañía en:
- Emergencias y accidentes
- Desastres naturales
- Contingencias ambientales
La modificación también aplicaría a la Ley de Protección Civil para que el protocolo sea promovido y difundido entre las autoridades competentes y aplicado por toda la población en general.
De acuerdo con la información, la iniciativa surge a raíz de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, en la animales presentaron quemaduras, lesiones y síntomas de intoxicación.
Esta propuesta del Partido Verde fue turnada a las comisiones unidas del Bienestar Animal y de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso local para su análisis.