Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, planteó una iniciativa para que los gastos veterinarios de mascotas sean deducibles de impuestos en México.

“Estoy valorando presentar una iniciativa para que los gastos veterinarios sean deducibles de impuestos Y que no se pague el IVA en alimentos y medicamentos para mascotas. Y así ayudar a la economía familiar” Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

A través de sus redes sociales, López Rabadán invitó a la ciudadanía a participar y votar sobre la propuesta, con el objetivo de conocer la opinión pública antes de llevar la iniciativa formalmente al Congreso.

La medida busca reconocer los gastos que las familias realizan para el cuidado de sus animales de compañía, como consultas, vacunas, cirugías y otros tratamientos veterinarios, fomentando así un beneficio fiscal que incentive la tenencia responsable de mascotas.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reveló que, según datos del INEGI, 7 de cada 10 familias mexicanas tienen mascota. Bajo este contexto, la diputada evalúa presentar una iniciativa para que los gastos veterinarios sean deducibles de impuestos en México.

La propuesta también contempla que no se pague el IVA en alimentos y medicamentos para mascotas. López Rabadán compartió la iniciativa en la red social X, invitando a la ciudadanía a votar sobre si debía presentarla o no.

Hasta el momento, la iniciativa cuenta con más de 11 mil 900 votos, con un 92.4% a favor.

Cabe recordar que iniciativas similares ya se habían presentado, como la de Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel del PRI, quien propuso reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para permitir deducciones por pagos de consultas veterinarias, vacunas, medicamentos y tratamientos clínicos, siempre que se cuente con el comprobante fiscal digital correspondiente.

Con esta propuesta, López Rabadán busca incentivar la tenencia responsable de mascotas y ofrecer un beneficio fiscal a las familias mexicanas que invierten en la salud de sus animales de compañía.