El Senado de la República convocó este 28 de mayo a las comisiones que recibirán la reforma judicial para su discusión y eventual aprobación, lo que se ve como el aceleramiento del proceso legislativo a pesar de que por la mañana de este jueves no se termina de discutir en la Cámara de Diputados.

Una vez aprobado el dictamen que mueve las elecciones de jueces y magistrados al 2028, aún se discute el dictamen relacionado a la nulidad de elecciones por intervención extranjera.

No obstante, la convocatoria a las comisiones de Puntos Constitucionales y de estudios Legislativos, Primera en el Senado es las 13:00 horas de este mismo 28 de mayo.

Reforma judicial en el Senado se planea aprobar este 28 de mayo; sigue discusión Diputados

La sesión como parte del periodo extraordinario en el que se aprobará la reforma judicial en el Senado está programada para que inicie a las 15:00 horas.

Lo que ha retrasado la aprobación de los dictámenes que forman el paquete de reforma judicial es la reforma al artículo 41 de la Constitución por intervención extranjera.

Ricardo Monreal ha señalado que de lo que se trata es de evitar que algún gobierno extranjero opere a favor de algún candidato.

Dan “regalazo” a magistrados en reforma judicial; reelección permitiría hasta 17 años en el cargo

La aprobación del aplazamiento de las elecciones judiciales culminó la primeras horas de este 28 de mayo a fin de pasarlas al 4 de junio de 2028.

Sergio Gutiérrez Luna ingresó una reserva que da la posibilidad de que los magistrados de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan permanecer seis años más, para un total de 17 años en el cargo, lo que algunos ya consideran un “regalazo”.

En la madrugada también inició el debate de la nulidad de elecciones por injerencia extranjera, lo que ha generado el retraso en la aprobación del paquete de reformas y su paso al Senado.