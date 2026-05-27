El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta de fecha para que la elección judicial se lleve a cabo el próximo 4 de junio de 2028.

Lo anterior, luego de que el gobierno federal manifestara su intención de posponer la elección judicial hasta 2028, con la intención de que esta no se empalme con las elecciones estatales del 2027.

Diputados aprueban reforma para modificar fecha de elección judicial; Morena propone 4 de junio de 2028

Con 29 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes 26 de mayo la reforma constitucional presentada por Morena para aplazar la elección judicial.

El motivo, señalan, es que en caso de realizarse en 2027 como se tiene previsto, se podría afectar el desarrollo del proceso, toda vez que se llevarán a cabo elecciones en más de 10 estados y cientos de municipios.

Morena propone fecha para la elección judicial: 4 de junio de 2028 (Cortesía )

En este sentido, la diputada morenista Mariana Benítez Tiburcio dio a conocer que la nueva fecha para la elección del Poder Judicial sería el domingo 4 de junio de 2028.

Aunado a la fecha, el proyecto de reforma analiza la posibilidad de implementar nuevos filtros para revisar las candidaturas para jueces y magistrados.

Esto luego de diversos señalamientos que acusan deficiencias en varios elementos que resultaron electos en la elección al Poder Judicial 2025.

Con este aplazo, señalan, no solo se busca garantizar la calidad del proceso, sino que se busca dotar de certeza en la preparación de quienes buscarán participar del proceso judicial.