Al concretarse el traslado a México de Hernán Bermúdez Requena, el diputado del PAN, Federico Döring, exigió poner fin a lo que consideró, se trata una “simulación” en el caso.

Fue por medio de un video que compartió en sus redes sociales que el diputado del PAN pidió a las autoridades que citen a comparecer a Adán Augusto López.

Así lo planteó al recordar que la FGR advirtió que no llamarían al senador sin el testimonio de Hernán Bermúdez Requena, y al concretarse el traslado, sentenció que se puede poner fin a la “simulación”.

Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena (Michelle Rojas / sdpnoticias.com)

Diputado del PAN exige fin a la simulación en el caso Hernán Bermúdez Requena con duro mensaje

La madrugada del jueves 18 de septiembre, llegó procedente de Paraguay y tras un muy prolongado traslado aéreo, el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

Horas más tarde, el ex funcionario acusado de fundar el grupo criminal de “La Barredora”, ofreció su primera declaración en la audiencia inicial en la que se le ordenó quedarse en prisión preventiva.

Ante la llegada de Hernán Bermúdez Requena e inicio de su proceso judicial, el diputado del PAN, Federico Döring, exigió ir en contra del ex gobernador tabasqueño, Adán Augusto López.

Lo anterior debido a que en un video que compartió en sus redes, el diputado del PAN sentenció que es necesario poner “fin a la simulación” y citar a Adán Augusto López para que declare en el caso.

Más aún cuando dijo, hay testigos protegidos en el caso del ex secretario de Seguridad tabasqueño que han declarado que Hernán Bermúdez Requena habría operado por orden del hoy senador.

“Se acabaron los pretextos, porque había dicho el fiscal Gertz que no podían citar a comparecer a Adán Augusto hasta que no tuvieran un testimonio de Hernán Bermúdez. Bueno, pues ya llegó y hay varios testigos protegidos que han señañado que todo lo que hizo Hernán Bermúdez, lo hizo por instrucciones de Adán Agusto” Federico Döring. Diputado del PAN

Se acabaron los pretextos de la @FGRMexico y de @Claudiashein para NO proceder legalmente en contra de @adan_augusto tras la detención de #HernánBermúdezRequena de #LaBarredoraDeAdán pic.twitter.com/EoXGN3WK8U — Federico Döring 🇺🇦 (@FDoringCasar) September 20, 2025

Diputado del PAN pide que Adán Augusto López sea compañero de celda de Hernán Bermúdez Requena

Al continuar con su exigencia de “poner fin a la simulación” en el caso de Hernán Bermúdez Requena y llamar a citar a Adán Augusto López, el diputado del PAN ahondó en las acusaciones contra el senador.

En su video, mencionó las investigaciones que establecen que los primeros delitos de Hernán Bermúdez Requena y “La Barredora” habrían sido para beneficiar la candidatura de Adán Augusto López en 2018.

Al aseverar que lo anterior se trató del primer episodio de esa “complicidad delictiva, Federico Döring insistió en que ya no hay excusa para dejar atrás la simulación y hacer justicia completa en el caso.

En conclusión, el diputado del PAN dijo que solo habrá justicia en el caso de Hernán Bermúdez Requena, si al terminar el proceso judicial se determina que Adán Augusto López sea su compañero de celda.

Cabe resaltar que el senador de Morena, ha reiterado su postura en el caso, pues se ha deslindando de forma constante de su ex colaborador al aseverar que no sabía nada de lo que hacía.