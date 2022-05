Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila acusó a su hermano Rubén Moreira y su cuñada Carolina Viggiano de ser los reyes del fraude electoral rumbo a las elecciones en Hidalgo 2022.

A través de un video publicado en redes sociales, Humberto Moreira pidió a la ciudadanía de Hidalgo no dejarse en engañar por los “reyes del fraude”, Rubén Moreira y su cuñada Carolina Viggiano así como estar muy atentos a sus acciones.

De acuerdo con las declaraciones de Humberto Moreira tanto su hermano Rubén Moreira, como su cuñada Carolina Viggiano, candidata a la gubernatura de Hidalgo por la alianza PAN-PRI-PRD, son capaces de todo con tal de robarse la elección 2022.

El ex mandatario de Coahuila advirtió que en las próximas fechas, gente contratada por Rubén Moreira y la candidata Carolina Viggiano podrían llegar a Hidalgo para:

“Estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección. No se dejen hidalguenses, el triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca”, enfatizó Humberto Moreira.

Respecto a las recientes declaraciones de su hermano Rubén Moreira, el ex mandatario negó desempeñarse como asesor financiero del candidato por la coalición de Morena-PT-Nueva Alianza, Julio Menchaca.

Humberto Moreira apunto ser fiel simpatizante del candidato Julio Menchaca, a quien calificó como el mejor gobernador que podría tener Hidalgo”.

No es la primera vez que Humberto Moreira arremete contra su hermano Rubén y su cuñada Carolina Viggiano, pues en ocasiones pasadas se ha pronunciado a favor de la victoria electoral de Julio Menchaca.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno. Es un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”.

Humberto Moreira