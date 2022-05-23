Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, acusó a su hermano Rubén Moreira y su cuñada Carolina Viggiano de ser “los reyes del fraude electoral” rumbo a las elecciones en Hidalgo 2022.

A través de un video publicado en redes sociales, Humberto Moreira pidió a la ciudadanía de Hidalgo no dejarse en engañar por los “reyes del fraude”, Rubén Moreira y su cuñada Carolina Viggiano, así como estar muy atentos a sus acciones.

De acuerdo con las declaraciones de Humberto Moreira tanto su hermano Rubén Moreira, como su cuñada Carolina Viggiano, candidata a la gubernatura de Hidalgo por la alianza PAN-PRI-PRD, son capaces de todo con tal de robarse la elección 2022.

“Lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un Estado donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses, un Estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo”. Humberto Moreira

El ex mandatario de Coahuila advirtió que en las próximas fechas, gente contratada por Rubén Moreira y la candidata Carolina Viggiano podrían llegar a Hidalgo para:

Intimidar por la compra de votos a favor de su partido

Sobornar a los representantes de casilla el próximo 5 de junio.

“Estos ruines son capaces de hacer cualquier cosa, lo que sea, para robarse la elección. No se dejen hidalguenses, el triunfo es de Morena y es de Julio Menchaca”, enfatizó Humberto Moreira.

Respecto a las recientes declaraciones de su hermano Rubén Moreira, el ex mandatario negó desempeñarse como asesor financiero del candidato por la coalición de Morena-PT-Nueva Alianza, Julio Menchaca.

Humberto Moreira apunto ser fiel simpatizante del candidato Julio Menchaca, a quien calificó como el mejor gobernador que podría tener Hidalgo”.

No es la primera vez que Humberto Moreira arremete contra su hermano Rubén y su cuñada Carolina Viggiano

No es la primera vez que Humberto Moreira arremete contra su hermano Rubén y su cuñada Carolina Viggiano, pues en ocasiones pasadas se ha pronunciado a favor de la victoria electoral de Julio Menchaca.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca, y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno. Es un hombre honesto, un hombre preparado. Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”. Humberto Moreira

Además, reveló que se arrepiente de haber “puesto” a su hermano, Rubén Moreira al frente de la gubernatura de Coahuila, señalando que ha sido “su peor error”.