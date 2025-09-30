No quitan el dedo del renglón. Una vez más, un legislador de Morena busca sanciones más severas contra quienes alteren o interpreten de manera incorrecta el Himno Nacional mexicano.

La nueva iniciativa fue presentada por Juan Guillermo Rendón, diputado de Morena en el Congreso de la Unión, quien a sus 49 años sostiene que, aunque existen leyes que protegen a los símbolos patrios, todavía hay lagunas legales que dificultan su aplicación.

Con el respaldo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rendón propone que se castigue con multas y hasta tres años de cárcel a quienes “ultrajen” el Himno Nacional, con el objetivo de generar conciencia y responsabilidad sobre el respeto a los símbolos patrios.

Piden hasta 3 años de cárcel para quien altere o cante mal el Himno Nacional mexicano

El Diputado de Morena, Juan Guillermo Rendón, propone adicionar al Código Penal Federal el artículo 192 Bis.

El cual cita:

“Artículo 192 Bis. Al que haga ultraje al Himno Nacional, que no sea interpretado conforme a la letra y estrofas originales permitidas por la Secretaria de Gobernación, se aplicarán de tres a cinco años de prisión y multa de tres mil a ocho mil UMA” Juan Guillermo Rendón, Diputado al Congreso de la Unión de México

La sentencia de 3 a 5 años de prisión, con una multa que va de los $3 mil a $8 mil pesos, se aplicará de acuerdo a la falta.

De ser aprobada esta iniciativa entraría en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado (Camara de Senadores)

Diputado de Morena aconseja a los artistas estudiar el Himno Nacional mexicano

El Diputado de Morena Juan Guillermo Rendón, no tolera que el Himno Nacional mexicano sea alterado por lo que aconseja a los artistas estudiarlo y ensayarlo al menos dos meses antes de interpretarlo.

Así como propone que en cualquier evento público se elijan a dos personas (el principal y un sustituto) para evitar que se cometan errores.

“Es de suma consideración que una vez que se haya seleccionado la persona a interpretar el Himno Nacional en cualquier evento se tenga un sustituto por cualquier posibilidad que no pudiera el primero, que se les notifique con 2 meses de anticipación para que lo estudien y ensayen, y no tengan errores ni disculpas” Juan Guillermo Rendón, Diputado al Congreso de la Unión de México

Con el objetivo de evitar cuestionamientos, recordó que en pasadas ocasiones, artistas reconocidos se han equivocado en su interpretación del Himno Nacional mexicano.

Entre ellos destacan:

María León, de 39 años de edad, falló en 2023.

Camila Fernández, de 27 años de edad, falló en 2024.

Vicente Fernández, quien murió en 2021, falló en 2011.