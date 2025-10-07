Ricardo Monreal anunció que va a presentar una iniciativa para que ya no te lleguen tarjetas de crédito que no solicitaste.

“Muchos, miles de personas hemos padecido el que nos envían tarjetas sin solicitarlas y luego se nos cobran anualidades e incluso penalizaciones, por eso es importante que todo parta de una voluntad de los ciudadanos, si no solicitas la tarjeta no se te debe cobrar nada, menos penalizarte y ubicarte en el Buró de Crédito de manera negativa” Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena

El coordinador de diputados federales de Morena detalló que la iniciativa que va a presentar en la Cámara de Diputados tiene el objetivo de mejorar las condiciones de usuarios de tarjetas de débito y crédito en México.

De aprobarse, la reforma implicaría modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Ricardo Monreal presentará reforma para facilitar la cancelación de tarjetas de crédito

Ricardo Monreal aseguró que su iniciativa buscará asegurar un acceso a la cancelación mediante canales presenciales, telefónicos y digitales y que esta quede efectiva de entre tres a cinco días hábiles sin costos, comisiones, penalización, ni trámites excesivos.

“Se trata de acabar con las prácticas abusivas que hoy desgastan a usuario… obligando a las instituciones a cumplir de manera puntual esta medida” Ricardo Monreal. Coordinador de diputados federales de Morena

Cabe recordar que algunas nuevas compañías digitales de tarjetas de crédito no tienen oficinas físicas en el país y remiten únicamente a la opción telefónica, pero usuarios se quejan de que ello dificulta la cancelación porque simplemente no les toma la llamada .

De la misma manera, aunque los bancos tradicionales tienen oficinas, al acudir de manera física a sucursal les piden que llamen para cancelar.

La reforma de Ricardo Monreal busca declarar nula la emisión de tarjetas sin consentimiento y la prohibición de publicidad engañosa sobre costos y cargos, ademas de obligar a reembolsar cualquier cobro indebido.

“La responsabilidad debe recaer en el emisor y no en el cliente”, insistió el diputado federal Ricardo Monreal.

Usuarios apoyan iniciativa de Ricardo Monreal para facilitar cancelación de tarjetas de crédito; reclaman no haber concretado la baja de comisiones

En redes sociales la propuesta de Ricardo Monreal ha sido bienvenida por algunos ciudadanos para la “justicia financiera”.

Algunos señalaron que esa iniciativa ayudarán quienes más lo necesitan pues los ciudadanos siempre pierden frente los bancos.

No obstante, otros criticaron Ricardo Monreal por no concretar una reforma que bajara los costos de las comisiones en la Legislatura pasada.