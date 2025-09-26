La Cámara de Diputados recibió la iniciativa con proyecto de decreto contra los vapeadores en México que busca imponer pena de cárcel para quienes fabriquen o adquieran.

Se trata de una reforma a la Ley General de Salud propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se adicionan y derogan algunas disposiciones para la prohibición de dispositivos electrónicos y análogos que fomenten el consumo de tabaco.

Esta iniciativa contra vapeadores en México busca garantizar el derecho a la salud con la prohibición de actividades relacionadas con sistemas o dispositivos análogos y estupefacientes, así como:

cigarrillos electrónicos

vapeadores

Vapeadores en México: Hasta 8 años de cárcel para quienes los fabriquen o adquieran

El proyecto de reforma de la Ley General de Salud busca imponer fuertes sanciones para todo aquel que fabrique o adquiera vapeadores.

De acuerdo con la adición para el artículo 456 bis de dicha ley, “quien realice por cualquier medio alguna de las conductas señaladas” serán acreedores de las siguientes sanciones:

de uno a 8 años de cárcel

de 100 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de multa, es decir, más de 113 mil pesos mexicanos

Esto para la:

“Adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta, y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos” Artículo 208 Quarter

Asimismo, se prohíben los actos de publicidad y propaganda para incitar el consumo de estos dispositivos por cualquier medio de comunicación.