Diego Fernández de Cevallos o El Jefe Diego, lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para tener un debate con él en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

López Obrador hizo referencia a Diego Fernández de Cevallos en la conferencia mañanera de ayer miércoles 13 de marzo, en la cual reveló que durante un debate, en el marco de las elecciones federales del 2000, el Jefe Diego se puso “nervioso, nervioso”.

El debate se llevó a cabo cuando AMLO era presidente del PRD y Diego Fernández de Cevallos consejero nacional del PAN. En ese contexto, López Obrador recordó la orden de El Jefe Diego de quemar las boletas de las elecciones presidenciales de 1988, en las cuales resultó electo Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI.

AMLO insistió para que Joaquín López-Dóriga, moderador del debate, presentara el video con la declaración de El Jefe Diego, la cual fue expuesta en un punto de la conversación:

En ese sentido, ayer 13 de marzo el presidente recordó que, tras las elecciones federales de 1988, el Gobierno de Guerrero le facilitó la entrega de unos terrenos en Punta Diamante a Diego Fernández de Cevallos.

Diego Fernández de Cevallos le respondió al presidente AMLO por sus declaraciones hechas ayer 13 de marzo, hecho por el que de nueva cuenta lo calificó como “tartufo” y lo retó a invitarlo a una de sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

AMLO explicó en la mañanera del miércoles 13 de marzo que el debate entre El Jefe Diego y él forma parte de uno de los capítulos de su libro “Gracias”, en el cual hizo un recuento de su sexenio y de su recorrido para asumir la Presidencia de México.

Ante estas declaraciones, Diego Fernández de Cevallos respondió:

“Para que no se hable de la realidad, hoy Tartufo hizo gala de su creatividad reciclando una catarata de embustes en mi contra. Mi respuesta es directa: de un rufián como él sólo me ofendería un elogio, y lo reto a que me invite a una de sus marraneras para que me lo diga cara a cara, que no sea cobarde”

Diego Fernández de Cevallos