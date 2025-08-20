La Embajada de Estados Unidos en México publicó una foto del boxeador Julio César Chávez Jr., quien fue deportado este 19 de agosto de 2025 para responder ante la justicia mexicana.

Fue el pasado 3 de julio cuando autoridades de Estados Unidos arrestaron al hijo del mítico boxeador, Julio César Chávez, por el delito de delincuencia organizada en asociación con el Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con esta versión, Julio César Chávez Jr., de 39 años de edad, habría actuado como golpeador personal de integrantes del Cártel de Sinaloa, siendo utilizado para torturar a sus rivales.

Embajada de Estados Unidos en México publicó foto de Julio César Chávez Jr. (Embajador Ronald Johnson)

Así fue como deportaron a Julio César Chávez Jr.; foto fue compartida por el embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió una foto en la que se observa la deportación de Julio César Chávez Jr., escoltado por dos agentes del Servicio de Inmigración y Agencias (ICE).

En dicha foto, Julio César Chávez Jr., aparece esposado de pies y manos, usando una camisa azul con negro, así como pants oscuros y un par de tenis rojos.

El Departamento de Seguridad deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Embajador Ronald Johnson

Reportes de la agencia Associated Press, informó que el boxeador fue entregado la madrugada del martes a agentes de la Fiscalía General de la República de México.

Una vez en territorio nacional, Julio César Chávez Jr. fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social a las afueras de la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora.

¿De qué se le acusa a Julio César Chávez Jr?

Según expedientes judiciales, Julio César Chávez Jr fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Según la Fiscalía, la orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr se emitió desde marzo de 2023, pero fue hasta el 3 de julio del presente año cuando lo detuvieron agentes de Estados Unidos.

En respuesta a estas acusaciones, su padre, Julio César Chávez, expresó: “Si mi hijo fuera culpable, estaría preocupado, ¿me entiendes? Él no vende armas, no, no, no, ni explosivos ni nada, Lo conocen como todos lo conocemos, pero hasta ahí nada más”.