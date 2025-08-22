La continuación de la primera audiencia de Julio César Chávez Jr. en México, luego de que fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, podría llevarse a cabo a través de una videoconferencia.

Tras haber sido entregado a autoridades de México por agentes del ICE de Estados Unidos el pasado lunes 18 de agosto, el boxeador enfrentará el próximo sábado 23 de agosto la continuación de su audiencia inicial.

De cara a dicha sesión judicial, la dirección del Cefereso número 11 solicitó por medio de un oficio que la audiencia de Julio César Chávez Jr. se realice a través de una videoconferencia.

Julio César Chávez Jr. enfrentaría audiencia vía videoconferencia (Michelle Rojas / Cuartoscuro)

Audiencia de Julio César Chávez Jr. podría ser por videoconferencia por petición de autoridades penitenciarias

Como parte del proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos, el 23 de agosto se realizará la continuación de la primera audiencia de Julio César Chávez Jr. en México.

Ante dicha sesión programada para realizarse en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, a las 17:00 horas, autoridades del mismo centro penitenciario pidieron que se lleve a cabo por videoconferencia.

Es decir que se busca que el juez que encabezará los trabajos, permita que el boxeador enfrente la sesión a distancia y sin necesidad de trasladarlo a los juzgados federales que están 40 kilómetros del centro de Hermosillo.

Así lo solicitaron los directivos del Cefereso que también se ubica en Hermosillo, Sonora, al plantear que es necesario que la audiencia de Julio César Chávez Jr. se efectúe por videoconferencia para salvaguardar su integridad.

Al respecto, la directora del penal federal, Erika Adriana Tenopala Chausseé, argumentó que de evitar el traslado, se podrá garantizar la seguridad tanto del boxeador, como del personal a cargo de su custodia.

En especial cuando resaltó, el centro de justicia federal en el que se celebrará la audiencia de Julio César Chávez Jr. se encuentra en la zona de la salida poniente del municipio de Hermosillo, Sonora.

Audiencia de Julio César Chávez Jr.: Esto podría pasar con el boxeador

La primera audiencia de Julio César Chávez Jr. en México continuará el sábado 23 de agosto, luego de que los trabajos iniciales que se celebraron durante la madrugada del 19 de agosto se suspendieron.

Cabe resaltar que la sesión fue aplazada por solicitud de duplicidad del plazo constitucional, lo que permitió a la defensa del boxeador preparar argumentos en contra de la imputación.

Por tratarse de la audiencia inicial, se espera que el juez Enrique Hernández Miranda resuelva si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso ante los señalamientos por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Ante ello, se prevé que en la audiencia de Julio César Chávez Jr. su defensa cuestione la legalidad de las pruebas, mientras la Fiscalía presente registros migratorios, interceptaciones y testimonios que lo vinculan al Cártel de Sinaloa.

En caso de que el juez determine la vinculación, la continuación de la audiencia de Julio César Chávez Jr. marcará el inicio formal del proceso penal con medidas cautelares reforzadas y seguimiento judicial desde el sistema federal.