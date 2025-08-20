Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en un penal de máxima seguridad en México. A Julio César Chávez le cayó muy mal la noticia, pues dice estar deshecho.

Y es que Julio César Chávez Jr le ha hecho pasar varias penas a su padre, Julio César Chávez. Aunque claro, esta debe de ser la peor de todas.

Algo lamentable, pues el hijo de la Leyenda fue el único que heredó, un poco, su talento en el boxeo. Llegó al profesionalismo y no lo hizo nada mal.

Fue campeón mundial de peso mediano por el Consejo Mundial de Boxeo, en 2011. Lo logró retener varias veces, hasta que lo perdió al siguiente año. Incluso llegó a pelear contra el Canelo Álvarez, y parecía ser una carrera prometedora.

No fue así, los escándalos terminaron por sepultar la trayectoria del Jr. Y ahora, pues mucho peor.

Julio César Chávez está deshecho tras traslado de su hijo Julio César Chávez Jr.; revelan su estado

Como vimos, la noticia de la deportación de Julio César Chávez Jr. no le cayó bien a Julio César Chávez. Esto se pudo saber pues, Mauricio Sulaimán, habló sobre la situación del hijo de la Leyenda.

“Dios quiera que ya empiece un proceso, que las situaciones queden claras con las autoridades y que se pueda saber realmente qué ha sucedido. Y le pido a Dios que sea lo que sea, que se le dé la oportunidad de que se pruebe lo que se tenga que probar“, declaró el presidente del Consejo Mundial de Boxeo sobre Julio César Chávez Jr.

Cuando le preguntaron sobre la situación de La Leyenda comentó lo siguiente: “Obviamente, como padre, está deshecho, está indignado por muchas cosas que han sucedido… ya está en manos de las autoridades mexicanas y veremos de qué se trata, porque hay mucha mala información, mucho desconocimiento“.

¿De qué acusan a Julio César Chávez Jr? Ya se encuentra en un penal de máxima seguridad

Desde 2023, Julio César Chávez Jr. tiene una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, el hijo de Julio César Chávez no estaba en México para ser detenido.

Más tarde, Julio César Chávez Jr. intentó conseguir la residencia permanente de Estados Unidos por su matrimonio. El problema fue que le detectaron declaraciones falsas y hasta una posible relación el Cártel de Sinaloa.

Ya en este año, el 28 de agosto, el Jr fue detenido en Sonora, y lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11. Hasta este momento, no se sabe más lo que pasará con su caso.