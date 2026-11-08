Los bloqueos carreteros continuarán la próxima semana, luego de que campesinos de los siguientes estados anunciaran una movilización nacional para el martes 17 de noviembre de 2026:

​Guanajuato ​Querétaro ​Michoacán ​Jalisco ​Zacatecas ​Aguascalientes ​San Luis Potosí ​Campeche

La nueva movilización busca denunciar la falta de acuerdos y la sorpresiva cancelación de mesas de diálogo con la Sader, acordadas para el 6 de noviembre por parte del Gobierno Federal.

Bloqueos carreteros de sectores campesinos (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Bloqueos carreteros: ¿Qué exigen campesinos de 8 estados?

De acuerdo con representantes del sector, la decisión de retomar las vías federales se tomó luego de que la Sader informara sobre la cancelación de la reunión programada para el 6 de noviembre.

Los inconformes señalaron que la cancelación ocurrió de última hora -a pesar de no haber alcanzado acuerdos en seis meses-, cuando muchos de los participantes ya contaban con gastos de viaje.

La convocatoria al paro carretero nacional, impulsada por agrupaciones como la Confederación Agropecuaria de México, pretende exigir atención a diversas demandas centrales:

​Mejores precios de comercialización para proteger sus cosechas

​Subsidios y pagos pendientes de apoyos e incentivos gubernamentales

​Soluciones a los altos costos de producción

Bloqueos (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Campesinos aún no confirman carreteras que serán bloqueadas el 17 de noviembre

La Confederación Agropecuaria de México señaló que la decisión de volver a las carreteras responde a la falta de resultados que, denuncian, han tenido las mesas de negociación con el Gobierno Federal.

No obstante, las organizaciones aún no han detallado los puntos específicos de concentración, los horarios de inicio ni las rutas que serán bloqueadas en Guanajuato y en los otros siete estados.

Tampoco se ha precisado si los agricultores planean bloqueos totales, cierres parciales o el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola para el 17 de noviembre.