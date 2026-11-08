Durante la graduación de nuevos elementos del Servicio de Protección Federal, Omar García Harfuch recordó a Milton Morales Figueroa, asesinado en Coacalco en el Estado de México en 2024.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que la muerte de Figueroa ocurrió cumpliendo su deber de defender a las familias mexicanas, para el que “cada elemento” se prepara.

Omar García Harfuch acude a graduación de elementos de seguridad y recuerda a Milton Morales Figueroa

La muerte de Milton Morales Figueroa fue recordada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en la graduación de hoy 8 de noviembre de 2026, de elementos que se integrarán al gabinete de seguridad de Claudia Sheinbaum.

En el evento en donde el secretario tomó la palabra, recordó que la muerte de Milton Morales Figueroa ocurrió en 2024 cumpliendo el deber de proteger a México cuando el sicario Edgar Aarón “N” alias “El General” o “el Lic” perpetró en su contra.

Omar García Harfuch recuerda a Milton Morales en graduación de nuevos elementos. (@OHarfuch)

Por ello, decidió recordarlo a él y “a todas las compañeras y compañeros caídos” en el deber de cumplir con su trabajo por México, subrayando que ahora es la misma labor que tienen los nuevos elementos del Servicio de Protección Federal por proteger al país con honestidad, valor y compromiso.

Sumado a ello, Omar García Harfuch también le agradeció a todo el gabinete de seguridad “por su respaldo permanente” a la SSPC y por el conocimiento y formación brindado a los nuevos elementos.

Omar García Harfuch con el gabinete de seguridad en graduación de nuevos elementos. (@OHarfuch)

Omar García Harfuch celebra la graduación de los nuevos elementos del Servicio de Protección Federal

El titular de la SSPC también celebró que cada día se estén formando más elementos para combatir a “una delincuencia organizada cobarde y corrupta”, que dañan a México.

Asimismo, recordó que los nuevos elementos de Seguridad abonan a la misión de proteger la vida de las familias mexicanas.