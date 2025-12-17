La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 17 de diciembre de la detención de María Vanesa, excolaboradora de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad preso en Estados Unidos.

Esto ocurre por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Tras participación como apoderada legal de una empresa vinculada con el crimen organizado.

Es por ello que agentes de la FGR cumplimentaron una ordene de aprehensión en contra de María Vanesa, excolaboradora de García Luna.

Nota en desarrollo, en breve más información...