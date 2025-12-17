La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 17 de diciembre de la detención de María Vanesa, excolaboradora de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad preso en Estados Unidos.
Esto ocurre por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Tras participación como apoderada legal de una empresa vinculada con el crimen organizado.
Internacional
Genaro García Luna acusa aislamiento y pide 90 días más para apelación
Internacional
Genaro García Luna: Supuesto canibalismo de Arturo Beltrán Leyva se prohibió durante juicio
CDMX
Metro CDMX dio contratos a prestanombres de Genaro García Luna entre 2015 y 2021
México
Claudia Sheinbaum exhibe foto de Felipe Calderón, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino por caso Israel Vallarta
México
Video completo del montaje de Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola contra Florence Cassez e Israel Vallarta
Internacional
¿Reencuentro? Genaro García Luna fue trasladado a la prisión ADX Florence donde también se encuentra El Chapo Guzmán
Es por ello que agentes de la FGR cumplimentaron una ordene de aprehensión en contra de María Vanesa, excolaboradora de García Luna.
Nota en desarrollo, en breve más información...