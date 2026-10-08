Luis Miranda Contreras, exsecretario de Administración y Finanzas durante el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán, fue detenido en Metepec, Estado de México, acusado de encabezar una presunta red dedicada a la extorsión y suplantación de funcionarios públicos mediante inteligencia artificial (IA).

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que el operativo en donde se detuvo a Luis Miranda, se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Detienen a Luis Miranda, excolaborador de Fausto Vallejo por extorsión con IA (SSPC)

Luis Miranda fue detenido junto con su familia

Junto con el exfuncionario Luis Miranda de la administración del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, fueron detenidos por extorsión con Inteligencia Artificial:

Su esposa, Liliana “N”

Sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”

Agustín Arturo “N”, quien presuntamente se desempeñaba como su escolta.

Las autoridades señalan que la organización de Luis Miranda contactaba a políticos, funcionarios y empresarios mediante llamadas y mensajes para obtener información confidencial y así hacer extorsión con IA.

Posteriormente, utilizaban esos datos para hacerse pasar por funcionarios de la Presidencia de la República, la SCJN, gobernadores y alcaldes mediante la Inteligencia Artificial.

Fausto Vallejo (Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro)

Como se reveló, grupo de Luis Miranda quien trabajó con Fausto Vallejo, habría utilizado inteligencia artificial para extorsionar al clonar voces y generar conversaciones falsas entre funcionarios con las que solicitaban dinero, favores políticos o contrataciones.

Luis Miranda cuenta además con antecedentes por peculado, pues en 2017 fue detenido por un caso relacionado con presuntos pagos por 26 millones 680 mil pesos a proveedores que no se realizaron.

Los cinco detenidos por extorsión con IA fueron vinculados a proceso el pasado 6 de octubre por el delito de extorsión y se les impuso prisión preventiva justificada.