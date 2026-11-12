La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que cesó de sus actividades a una agente del municipio de Nezahualcóyotl tras señalamientos por presunta extorsión.

De acuerdo con la información, se trata de una agente perteneciente a la Policía de Investigación, que fuera grabada cuando exigía dinero a cambio de agilizar un trámite.

Fiscalía del Edomex abre investigación contra agente de Nezahualcóyotl señalada de extorsión

A través de un comunicado, la Fiscalía del Edomex confirmó que fue dada de baja una agente de investigación tras ser acusada por pedir dinero con la excusa de dar continuidad a las denuncias.

De acuerdo con las autoridades, el fallo determinó la desvinculación inmediata de la servidora pública desde las primeras horas del miércoles 11 de noviembre.

Fiscalía del Edomex cesa a agente de Nezahualcóyotl por presunta extorsión (Fiscalía Edomex)

De igual forma, la Fiscalía del Edomex precisó que inició una investigación de oficio enfocada en determinar la existencia de probables faltas administrativas o conductas constitutivas de delito por parte de la agente.

Este procedimiento legal busca esclarecer con precisión el grado de participación de la funcionaria, identificada con las iniciales M. G. S. C. en el documento.

Con ello, garantizaron que se establecerán las consecuencias jurídicas pertinentes conforme al marco normativo vigente en la entidad mexiquense.