Luis Miranda, ex funcionario de Michoacán, utilizaba IA para suplantar a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, para extorsionar a funcionarios y empresarios.

De acuerdo con los señalamientos, Luis Miranda y la red de extorsión que operaba, no sólo usó la imagen de la ministra en retiro, sino la de otros funcionarios de alto nivel para estafar y extorsionar a figuras públicas.

El extesorero de Administración y Finanzas en el gobierno de Fausto Vallejo fue detenido por autoridades del Estado de México junto con su familia, quienes habrían participado de esta red de extorsión.

Luis Miranda suplantó a Olga Sánchez Cordero y otros funcionarios para extorsionar

Luis Miranda, extesorero de Michoacán, tenía una red de extorsión que operaba para conseguir “beneficios económicos o laborales” , de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Según las averiguaciones, Luis Miranda utilizó IA para suplantar la identidad de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero para engañar a empresarios y servidores públicos.

Sin embargo, la imagen de Sánchez Cordero no es la única que fue usada por esta red de extorsión, pues se identificó la suplantación de identidad de:

Lázaro Cárdena Batel, jefe de oficina de la presidencia de la República

Horacio Duarte Olivares, secretario general del Estado de México

Ariadna Montiel, presidenta Nacional de Morena

La Fiscalía señaló que el grupo criminal utilizaba la imagen de estos funcionarios para generar certeza en sus víctimas, a través de mensajes y llamadas a sus teléfonos particulares.

Asimismo, destacó que las víctimas de la red de Luis Miranda fueron otros políticos, funcionarios públicos y empresarios, a quienes engañaron al usar IA para imitar la voz de quienes suplantaban.

Asimismo, crean conversaciones ficticios con otros supuestos funcionarios para compartirlas con sus víctimas y poder obtener recursos.

Finalmente, Luis Miranda fue detenido en Metepec, Estado de México, junto con 4 miembros de su red:

Liliana “N”, esposa

Luis Samuel “N”, hijo

Aimee de Guadalupe “N”, hija

Agustín Arturo “N”, quien presuntamente se desempeñaba como su escolta

Tanto Miranda como los presuntos miembros de esta red fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión y suplantación de identidad.

Mientras dura el proceso permanecerán en la prisión de Santiaguito, de acuerdo con información de las autoridades.

¿Cómo se hacía pasar por Olga Sánchez Cordero? Luis Miranda usó IA para imitarla

La red de extorsión que operaba Luis Miranda hacía uso de la IA para imitar la voz de Olga Sánchez Cordero y otros funcionarios de alto nivel para poder extorsionar a políticos y empresarios.

De acuerdo con las investigaciones, no solo imitaban sus voces sino que creaban conversaciones ficticias para poder generar certeza en sus víctimas.

Los miembros de su red además se hacían pasar por políticos de alto nivel para “actualizar agendas o gestionar comunicaciones” y de esta manera obtenían los números personales de sus víctimas.

Con esta información, se contactaban con sus víctimas, a quienes decían tener “instrucciones superiores” para pedirles operaciones políticas, “agilizar pagos” o incluso la incorporación laboral de alguna persona.

Tras la detención del grupo de extorsión, se les incautaron al menos 19 teléfonos celulares, así como tarjetas SIM.