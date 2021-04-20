Michoacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado informó la detención de Luis Miranda Contreras, ex secretario de Finanzas y Administración durante el mandato del priista Fausto Vallejo.

En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, la PGJ dijo que el detenido será puesto a disposición de un juez penal por el delito de peculado. Miranda Contreras renunció a su cargo en 2013 al declarar a la prensa que asumiría un cargo en el gobierno federal.

De acuerdo con medios locales, el monto de desvíos señalados en la causa penal en contra del exfuncionario ascendería a los mil millones de pesos.