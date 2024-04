La conductora y periodista, Denise Maerker, tundió a los partidos políticos y sus candidatas y candidato por quejarse del primer debate presidencial 2024 del pasado 7 de abril.

Fue durante la transmisión de Tercer Grado que Denise Maerker respondió a las quejas que han realizado las diferentes candidatas a la presidencia de México y los partidos políticos por el formato del primer debate presidencial.

Maerker, quien moderó el debate junto a Manuel López San Martín, respondió que las molestias y dificultades sólo son las consecuencias de su propia actitud ante el ensayo del debate.

Xóchitl Gálvez no estará sola en el primer debate presidencial; Ceci Flores, víctimas de la Línea 12 del Metro y más la acompañan

“La oposición no tiene futuro”: León Krauze declara a Claudia Sheinbaum como ganadora del primer debate presidencial

Su mención se dio luego de que las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez Ruiz y Claudia Sheinbaum Pardo señalaron como incómodo y un desastre el debate del INE.

En Tercer Grado, Denise Maerker dijo que quienes discutieron el formato del primer debate presidencial fueron el Instituto Nacional Electoral (INE)y “los partidos políticos”.

Recordó que fueron representantes de los candidatos de cada partido político quienes hicieron acuerdos del desarrollo del debate, y que “como siempre”, después descubrieron que no fue lo mejor.

Denise Maerker resaltó que en esta ocasión los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos fueron “desconfiados, ultra regulados” y que no se podían hacer cambios.

Además, agregó que hubo quienes no se presentaron el día de los ensayos, refiriéndose a Claudia Sheinbaum, para familiarizarse con la manera a realizar el debate, incluyendo el manejo de la bolsa de tiempo.

En ese sentido, Denise Maerker acusó que “son víctimas de su propia actitud y de sus propias reglas”, aunque destacó que sí es lamentable que hayan existido errores e inconformidades con el formato.

“En el tema de formato no le demos vueltas, quienes estuvieron ahí discutiéndolo fue el INE, pero sobre todo los partidos políticos. Esto es como muchas otras cosas, los representantes de los candidatos de partidos políticos se ponen de acuerdo en ciertas cosas y después descubren que eso con lo cual además se ponen de acuerdo desconfiado, ultra regulado, no podemos hacer cambios, no se presentan el día de los ensayos, donde hubieran podido ver cómo se manejaba la bolsa de tiempo.

Ellos son víctimas de su propia actitud, de sus propias reglas, es lamentable, pues sí es lamentable”.

Denise Maerker