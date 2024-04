Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, parece disfrutar haberse convertido en un meme tras su participación en el primer debate presidencial.

El domingo 7 de abril Jorge Álvarez Máynez se enfrentó en uno de los 3 debates a la presidencia a las candidatas a la presidencia:

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su participación fue que mantuvo una sonrisa todo el tiempo, así como su uso constante de los termos que llevó para hidratarse.

Jorge Álvarez Máynez reconoció que se ha divertido mucho siendo el meme luego de su participación en el primer debate presidencial del pasado domingo.

En entrevista para Así las cosas compartió que le parecieron muy divertidos los memes que compartió Javier Risco, uno de los conductores, y reiteró que disfrutó ser parte de ellos.

Asimismo, Jorge álvarez Máynez hizo alusión a su “vejiga de acero” por mantenerse bebiendo líquidos durante las casi 2 horas que duró el debate sin tener que ir al baño, cosa que señalaron como sorprendente.

Por otra parte, recordó que hay memes que lo satirizan y comparan con monos por la sonrisa que mantuvo durante casi todo el debate y, pese a que dijo que no le molesta, aclaró que siempre ha sido de “risa fácil”.

Además, reconoció que durante el debate para las elecciones 2024 se le “salieron” un par de carcajadas por las afirmaciones que hicieron las candidatas.

“Primero que nada, quienes me conocen (saben) que es una característica, siempre he sido de risa fácil, de estar así frente al tiempo... a veces te da risa lo que dice alguna u otra y estás viendo otros temas y no piedes salir de ahí. a mí se me salió un par de veces la carcajada”

Jorge Álvarez Máynez