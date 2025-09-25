Marvel’s Wolverine dio a conocer su primer avance, revelando el alto contenido violento que tendrá, lo cual lo convierte en el primer videojuego en México que tendrá impuestos por violencia.

Y es que en este primer tráiler de Marvel’s Wolverine, uno de los videojuegos más esperados por la comunidad, se mostró un contenido explícito y violento, lo cual hará que tenga impuestos por violencia en México.

Marvel’s Wolverine será el primer videojuego con impuestos por violencia en México

Marvel’s Wolverine por fin dio su primer vistazo después de años de haberse quedado a la deriva; sin embargo, el entusiasmo para muchos gamers en México no fue el mismo.

Pues si bien les entusiasmo el primer adelanto de Marvel’s Wolverine, el problema radica en que ante el nivel de violencia gráfica y contenido explícito en el videojuego, será uno de los primeros en contar con un impuesto en México.

Cabe recordar que se presentó un nuevo gravamen al Paquete Económico 2026 de las modificaciones al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS).

En donde indica que a los videojuegos con contenido violento se les aumentará un 8% según el valor a la prestación de servicios digitales y videojuegos con contenido violento, como lo es claramente Marvel’s Wolverine.

En el primer vistazo que se lanzó de Marvel’s Wolverine, se ve como el personaje de Logan, asesina de manera violenta y explícita a sus enemigos.

El argumento de aumentar el porcentaje al IEPS del Paquete Económico 2026, responde al de proteger la salud física y mental de los niños y adolescentes.

Se espera que Marvel’s Wolverine salga el próximo año, es decir para otoño del 2026 y esté disponible para la PS5.