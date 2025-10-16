Patricia Flores, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó el impuesto a los videojuegos violentos en la reforma fiscal que se discute en la Cámara de Diputados.

Los impuestos a los videojuegos violentos fueron aprobados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se discute en pleno para decidir si se aprueba.

Diputada del PAN califica de injusto impuesto a videojuegos violentos en reforma fiscal

Durante su participación en el pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora Patricia Flores dijo que aplicarse un 8% de impuestos a videojuegos violentos es algo injusto.

La diputada del PAN, Patricia Flores, aseguró que estos impuestos son algo injusto para los jóvenes, pues les estarían quitando su entretenimiento al que todos tienen derechos.

Asimismo, la diputada del PAN criticó la justificación que se da para aceptar el 8% de impuestos a videojuegos violentos y dijo que ojalá que con eso termine con la violencia que se vive en México.

“Pobres gamers, ahora los tachan de ser ellos corresponsables de la violencia en este país”. Patricia Flores, diputada del PAN

Patricia Flores dijo que el impuesto a los videojuegos violentos y a otros productos y servicios de la reforma fiscal son solo “una recaudación fácil”, porque Morena no tiene estrategia.