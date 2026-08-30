Dante Delgado acusó al gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, de usar la justicia como herramienta de persecución política contra funcionarios y militantes de Movimiento Ciudadano.

“En Veracruz tenemos una situación verdaderamente intimidante y golpista, porque están utilizando las instituciones para perseguir a quienes no piensan como ellos”. Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano

Según el fundador emecista, el gobierno local de Morena ha usado instituciones gubernamentales para intimidar, investigar, desaforar y frenar la participación de sus militantes y simpatizantes.

Dante Delgado ejemplificó la presunta persecución con la situación de varios militantes, incluido Raúl González, alcalde de Ixhuatlán, investigado por su presunta responsabilidad en asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Dante Delgado denuncia persecución contra alcaldes de Movimiento Ciudadano

En opinión de Dante Delgado, el partido Movimiento Ciudadano ha sido objeto de acusaciones en las que, asegura, se ha usado la justicia como mecanismo de presión política.

Veracruz ya tuvo suficiente.



Cambiaron los nombres y los partidos, pero las viejas prácticas permanecen.



Es momento de que la justicia esté al servicio de la gente, no de los intereses de quienes gobiernan. pic.twitter.com/vR6BiaVTZb — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2026

Incluso, equiparó al actual gobierno de Rocío Nahle con su antecesor Cuitláhuac García Jiménez, a quien acusó de encarcelar injustamente a otro de los fundadores, José Manuel del Río Virgen.

Al ejemplificar la presunta persecución, mencionó la situación de los siguientes militantes:

Raúl González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, desaforado por caso Roxana Guzmán

Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, desaforado por la desaparición del empresario Héctor Ramos

Jesús Uribe, alcalde de Las Choapas, quien, según MC, enfrentó presiones judiciales antes de anunciar su incorporación a Morena

José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico del Senado y fundador de MC, cuyo encarcelamiento ocurrió en 2021

Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, Tabasco, acusado por presunto desvío de recursos

Raúl González Martínez, ex alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz (Yerania Rolón / Cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

Dante Delgado denuncia persecución contra Movimiento Ciudadano en cinco estados

Al participar en el Consejo Político Estatal, el fundador emecista Dante Delgado acusó presuntas persecuciones y encarcelamientos irregulares de integrantes de Movimiento Ciudadano en los estados de:

Veracruz

Puebla

Nayarit

Tabasco

Campeche

Ante ese panorama, acusó a Morena de no mostrar la misma severidad con sus militantes, como en el caso del gobernador de Sinaloa y el senador por ese estado.