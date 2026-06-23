El presunto homicida de Adrián Salinas, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, la detención se realizó a través de un despliegue de elementos de la Policía de Investigación en Guadalajara.

Esto por el homicidio de Adrián Salinas, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco el pasado 28 de mayo, cuando recibió un disparo en la cabeza por un conflicto vial.

Identifican y capturan en Guadalajara a presunto homicida de Adrián Salinas

El pasado 18 de junio se realizó la captura del presunto responsable del homicidio de Adrián Salinas, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco.

Las autoridades identificaron al presunto homicida tras las investigaciones que incluyeron el seguimiento de cámaras del C5, así como el rastreo de placas de un auto sin cambio de propietario, donde se identificó a Javier Enrique “N”, de 54 años.

El presunto homicida fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado en las modalidades de alevosía y ventaja.

La detención se realizó a través de un operativo estratégico en la colonia Del Fresno, Guadalajara, en colaboración con la Guardia nacional y el monitoreo del C5 Escudo Jalisco.

El presunto homicida de Adrián Salinas, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco fue puesto a disposición del juzgado que determinará su situación legal.

Según medios locales, la defensa de Javier Enrique solicitó 144 horas para preparar su caso.

Javier Enrique sería el homicida de Adrián Salinas

El pasado 28 de mayo Adrián Salinas se encontraba en un camión de transporte público que circulaba sobre la avenida Mariano Otero cuando se inició un incidente de tránsito con el conductor de un auto particular.

De acuerdo con las investigaciones, Javier Enrique se encontraba en un altercado con el conductor del camión de transporte público cuando sacó un arma de fuego y disparó.

El proyectil impactó en Adrián Salinas, vocero juvenil de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, quien murió a causa de la herida.