Jesús Uribe Esquivel, alcalde de Las Choapas, en Veracruz, renunció a Movimiento Ciudadano y anunció que se alistará en las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Ante la polémica del anuncio, Jesús Uribe Esquivel adelantó que el cambio fue consensuado, aclarando que los votantes eligieron a una persona y su proyecto, no un partido.

Pero ¿quién es Jesús Uribe Esquivel? Te decimos todo lo que se sabe del alcalde de Las Choapas, Veracruz, que renunció a Movimiento Ciudadano para unirse a Morena.

¿Quién es Jesús Uribe Esquivel? (Redes sociales)

¿Quién es Jesús Uribe Esquivel?

Jesús Uribe Esquivel, mejor conocido como “Chucho Uribe”, es un empresario y político del sur de Veracruz que actualmente se desempeña como alcalde de Las Choapas.

Su figura es polémica porque estuvo más de tres años procesado por un caso de homicidio, por el que incluso recibió una sentencia de 20 años de prisión, pero fue absuelto por un tribunal federal en 2025.

En 2025, Jesús Uribe Esquivel ganó la elección municipal de Las Choapas con Movimiento Ciudadano, partido que dejó meses después para incorporarse a Morena.

¿Qué edad tiene Jesús Uribe Esquivel?

Según la información, Jesús Uribe Esquivel tiene 47 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Uribe Esquivel?

Dado que Jesús Uribe Esquivel nació el 2 de diciembre, su signo zodiacal es Sagitario.

¿Jesús Uribe Esquivel está casado?

Jesús Uribe Esquivel sí estaría casado.

¿Jesús Uribe Esquivel tiene hijos?

Jesús Uribe Esquivel tiene varios hijos, entre ellos, Jesús Uribe Velázquez, quien renunció a ser el candidato de Movimiento Ciudadano por el municipio de Las Choapas, Veracruz.

¿Qué estudió Jesús Uribe Esquivel?

No hay registros públicos sobre su formación académica, tampoco se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas.

¿Cuál es la trayectoria de Jesús Uribe Esquivel?

Jesús Uribe Esquivel fue candidato a alcalde de Las Choapas, Veracruz, en 2021 por la coalición PRI-PAN-PRD , pero perdió la elección frente al candidato de Morena.

Ese mismo año Jesús Uribe Esquivel fue detenido en Chiapas, acusado del homicidio de un exmilitar, delito por el que fue vinculado a proceso y, posteriormente, condenado.

En 2025, un juez federal revocó su sentencia y lo absolvió, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos. Tras su liberación, se registró como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Las Choapas.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, ha señalado públicamente a Jesús Uribe Esquivel por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, críticas que surgieron principalmente tras las elecciones de 2025 y su historial criminal.

Recientemente, Jesús Uribe Esquivel anunció su renuncia a Movimiento Ciudadano para incorporarse al proyecto político de Morena a fin de alinear el trabajo de su gobierno municipal con el del gobierno estatal.

A menos de un año de haber asumido el cargo por Movimiento Ciudadano, Jesús Uribe Esquivel anunció su salida de ese partido junto con integrantes de su cabildo, con el argumento de fortalecer la coordinación institucional.