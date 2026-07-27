Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero murió la noche del domingo 26 de julio de 2026; sin embargo, fue hasta este lunes 27 de julio cuando el Ayuntamiento confirmó públicamente su deceso.

De acuerdo con las primeras versiones, Daniel Méndez se encontraba manipulando un arma de fuego al interior de su domicilio cuando ocurrió el disparo accidental que le provocó lesiones de gravedad.

Pese que fue trasladado de emergencia el edil no sobrevivió al accidente.

Fiscalía de Guerrero confirma la muerte de Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) confirmó el fallecimiento de Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán a través de un breve mensaje en redes sociales, e informó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

La dependencia detalló que elementos de la Policía Investigadora Ministerial y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios.

Asimismo, la Fiscalía señaló que continuará con las investigaciones, con estricto apego a la ley, para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Daniel Méndez murió antes de recibir atención médica

De acuerdo con autoridades de Guerrero, Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán, murió a consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió tras el disparo accidental.

Aunque fue trasladado de emergencia para recibir atención médica especializada, el edil no sobrevivió durante el trayecto.

Tras conocerse la noticia, diversos ayuntamientos de la región expresaron sus condolencias por la muerte de Daniel Méndez.

Movimiento Ciudadano se despide de Daniel Méndez, alcalde de Huamuxtitlán

Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC), partido al que pertenecía el alcalde de Huamuxtitlán, lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares, amigos y habitantes del municipio.

Sin embargo no dio más detalles de la muerte de su alcalde o líneas de investigación al respecto.